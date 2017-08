Zo komt de nieuwe BMW X7 er mogelijk uit te zien

De luxe mastodont van BMW heeft een vorm gekregen.

Tot nu toe moesten we het stellen met spyshots. Fotosoeper Aksyonov Nikita heeft de nieuwe SUV uit München digitaal tot leven gebracht. Heel spannend zal het uiterlijk van de Mercedes GLS en Range Rover concurrent niet worden. Pak een X5, voorzie het voertuig van een groter maatpak. Kijk vervolgens naar de huidige 5- en 7 serie en tover de elementen van deze auto’s op de SUV. Voilà, de X7 is geboren.

Geïnteresseerden hoeven niet lang meer te wachten op de onthulling van het vlaggenschip. De verwachting is dat BMW over een maand in Frankfurt met een concept gaat komen. De productievariant zal vervolgens ergens in 2018 worden gepresenteerd. Eind 2018 staat ‘ie naar verwachting bij de dealer.

De auto komt op het modulaire CLAR platform te staan. De huidige 5- en 7 staan hier ook op. De volgende generatie 3 Serie en X5 zullen vervolgens ook op dit platform komen te staan. Qua uiterlijk zullen toekomstige BMW’s vermoedelijk nog meer op elkaar gaan lijken. Een tikkeltje saai, maar die eenheidsworst zie je -helaas- tegenwoordig steeds vaker bij autofabrikanten.