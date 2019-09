Dit kost de nieuwe Hyundai KONA Hybrid

Naast de variant met een benzinemotor en de KONA Electric is hier de KONA Hybrid.

De KONA Hybrid werd in de lente van dit jaar aangekondigd en nu is eindelijk de Nederlandse prijs bekendgemaakt. De crossover is géén plug-in hybride, maar een reguliere hybride. Dat betekent elektrisch rijden zonder te stekkeren.

In tegenstelling tot een plug-in kun je met de KONA Hybrid niet volledig elektrisch rijden over lange afstanden. Net als bijvoorbeeld de hybride aandrijflijn van een Toyota of Lexus, zal de KONA Hybrid alleen elektrisch rijden op lage snelheden. Denk aan rijden door een woonwijk, of in stadsverkeer. De focus ligt op een zo laag mogelijk brandstofverbruik en op papier bedraagt dit 3,9 l/100 km met de 16-inch velgen. Het gemiddelde verbruik komt neer op 4,3 l/100 km als je de 18-inch velgen hebt.

De aandrijflijn bestaat uit een Kappa 1.6 Atkinson GDI motor. De verbrandingsmotor is goed voor 105 pk en 147 Nm. De elektromotor levert 43,5 pk en 170 Nm koppel. Daarnaast is er een kleine lithium-ion-polymeer accu van 1,56 kWh aanwezig. Natuurlijk is de KONA Hybrid geen snelheidswonder. De acceleratie naar 100 km/u verloopt duurt iets langer dan elf seconden en de topsnelheid bedraagt slechts 160 km/u.

De nieuwe Hyundai KONA Hybrid is er vanaf 27.995 euro. De crossover komt in drie smaakjes op de markt. Het gaat hier om Comfort, Fashion en Premium.