Skoda, deze moeten jullie echt gaan maken. Zo snel mogelijk graag!

De Vision O heet deze schoonheid. Een kijkje naar de nieuwe designtaal van Skoda.

Misschien verried de kop het al een beetje, maar hier ter redactie zijn we fan van deze Vision O van Skoda. De manier van de Tsjechen om te laten zien dat de stationwagon nog lang niet afgeschreven is maar juist een frisse toekomst tegemoet gaat. Het merk claimt al jaren heer en meester te zijn in het Combi-segment en laat dat nu zien met een concept dat alles in zich heeft wat een moderne auto tegenwoordig moet bieden.

Elektrisch natuurlijk, maar ook met een design dat volgens de nieuwe Modern Solid-filosofie is neergezet. Dat betekent dat er minder frutsels zijn en meer strakke lijnen die niet alleen stoer ogen maar ook bijdragen aan een betere aerodynamica. En ja, dat levert dan weer een fijnere actieradius op zodat je niet bij elk dorp hoeft te stoppen om bij te laden.

Deze Skoda mag er zo snel mogelijk komen

De auto heeft een compleet nieuw ontworpen front dat ze zelf Tech-loop noemen. Het oogt robuust zonder overdreven lomp te worden, alsof je buurman net een nieuw trainingsschema heeft ontdekt en eindelijk breed wordt maar zijn jas nog wel dicht kan. Binnenin is het verhaal minstens zo interessant want daar is de Vision O vanuit de passagiers naar buiten toe ontworpen.

Geen design om het design dus, maar echt een interieur dat draait om bruikbaarheid en rust. Minimalistisch dus maar niet kaal, eerder een soort Scandinavische woonkamer met meer dan 650 liter kofferbakruimte achterin.

Horizon display en Laura

Nieuw is het Horizon Display dat niet alleen voor de bestuurder bedoeld is maar ook voor de passagiers. Iedereen kan dus meegenieten van informatie, navigatie of wat je daar ook maar op wilt projecteren. Daarnaast is er Laura, de inmiddels door AI opgepompte persoonlijke assistent die je van alles kan vertellen en regelen.

De sfeerverlichting luistert naar de natuurlijke lichtcyclus en past zich daarop aan waardoor je niet alleen de juiste playlist hebt maar ook het juiste licht voor het moment van de dag. Škoda noemt dat Bio-Adaptive Lighting en het klinkt meteen een stuk geavanceerder dan de lampjes in je huidige auto.

Verder denken de Tsjechen ook aan de planeet. De Vision O staat namelijk niet alleen voor elektrisch rijden maar ook voor circulariteit. Het idee is dat alles in de auto gemaakt wordt van hernieuwbare of gerecyclede materialen en dat je de boel aan het eind van de rit ook weer netjes kunt hergebruiken. Net zoals BMW deed met de originele i3…

En mocht je denken dat het allemaal wat te braaf klinkt er is ook ruimte voor geavanceerde autonome rijtechnologie. De Vision O kan onder bepaalde omstandigheden het stuur gewoon van je overnemen zodat je handen vrij hebt om die draagbare luidspreker uit te testen of nog een koud drankje uit de ingebouwde koelkast te trekken.

Kortom, Skoda, maak dee auto. Als het dan toch elektrisch moet, dan vinden we dit wel een goede optie!