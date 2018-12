Dit is hoeveel de Audi SQ2 kost

Niet misselijke prijzen.

Na jaren te hebben gewacht kwam Audi afgelopen september eindelijk met de SQ2 op de proppen. Daarmee kreeg de kleine stads-SUV, zoals we dat van de automaker uit Ingolstadt mogen verwachten, een fatsoenlijk, krachtig model. Inmiddels hebben de Duitsers de Nederlandse prijs van de auto uit de doeken gedaan.

Audi geeft de gloednieuwe SQ2 een behoorlijk prijskaartje van precies 61.110 euro. Daarmee schaart de auto zich enkele duizenden euro’s boven zijn (niet-)verhoogde concurrenten, zoals de S3, Golf R en Cupra Ateca. Deze auto’s worden ieder verkocht rond een prijs van 57.000 euro.

Voor het bedrag waartegen Audi de SQ2 in de prijslijst heeft gezet, krijg je de SQ2 in zijn enige, meest gepeperde configuratie. De rapste Q2 die Audi momenteel aanbiedt heeft een 300 pk sterke 2.0 TFSI-motor die gekoppeld is aan een zeventraps S tronic-automaat. Daarmee snelt de auto in 4,8 seconden naar de 100 km/u. Zijn topsnelheid is begrensd op een oer-Duitse 250 km/u. Het tamelijk sportieve karakter houdt daar niet op, want de SQ2 krijgt eveneens quattro vierwielaandrijving en een S-sportonderstel. Tevens benadrukt Audi het karakter van de auto door hem standaard 18″ velgen, S-accenten en sportstoelen te geven.

Wie zijn SQ2 nog duurder wil maken, heeft voldoende mogelijkheden. De auto kan namelijk nog uitgerust worden met het exterieur- én het interieurpakket. In beide gevallen mag er 2.500 euro worden overgemaakt naar Audi. Daarnaast kan het Pro Line Plus-pakket op de auto worden geplakt, voor nog eens 3.600 euro.

De auto is vanaf vandaag te bestellen en lang hoeft er niet gewacht te worden, want in januari staat hij al bij de dealer.