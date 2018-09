Dit is je kans om de ranzigste limo op aarde te kopen

Lekker laten schieten, deze mogelijkheid.

Voor sommige mensen is het bijna een sport om auto’s in dramatisch vervallen staat op te speuren, te kopen en een nieuw leven te bieden. Echter, sommige bolides zijn zover heen, dat er eigenlijk niets meer te redden valt. Echter, in enkele andere gevallen kan het zo zijn dat de auto misschien wel te redden is, maar dat niemand er ook maar over wilt nadenken om dit daadwerkelijk te doen. Deze tot limousine omgebouwde Honda Accord uit 1986 kunnen we zonder twijfel in het laatste rijtje zetten.

Het zal je niet verbazen dat deze advertentie niet uit Europa komt. Nee, het treurige apparaat dat vandaag de dag niets meer van de luxe van een limousine uitstraalt, is gevonden op het Amerikaanse Craigslist – de website waarvan de willekeurige advertenties zo nu en dan gebruikt worden om brute moorden te plegen.

Hoe afstotelijk de limousine er op de foto’s ook uit mag zien, de auto begon zijn leven als een relatief fraaie bolide. Zoals op foto 3 te zien is, is het gevaarte destijds geproduceerd door een van de grootste limousinefabrikanten van de Verenigde Staten: Marquis Custom Coach. Dit bedrijf kende vooral in de jaren ’80 grote successen en leverde haar auto’s o.a. aan grote bedrijven, restaurants en hotels.

Het lijkt er niet op dat de Honda Accord in kwestie ooit nog dergelijke diensten zal kunnen (of mogen) aanbieden. Sterker: zelfs in zijn hoogtijdagen heeft de auto weinig kilometers afgelegd. Momenteel staan er 13.337 mijlen (~ 21.500 km) op de teller. De huidige eigenaar was van plan de auto volledig te restaureren, maar ziet nu in dat dit een vrij doelloze klus is. Hij is bereid te auto weg te doen voor het beste bod dat zijn kant op komt, maar de kans is groot dat hij uiteindelijk akkoord zal moeten gaan met het magere bedrag van 1 dollar.

https://inlandempire.craigslist.org/cto/d/limo-1986-honda-accord/6680958185.html