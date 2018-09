Audi TT met neus van Urus geeft VAG hopelijk geen ideeën

Als jullie dit lezen, Volkswagen, negeer het a.u.b.

In de wondere wereld van auto’s wordt het meer dan eens duidelijk dat de smaken verschillen. Gelukkig leven we niet meer in de negentiende eeuw en dus kunnen zij die vaardig met Photoshop om kunnen gaan, de auto’s ontwerpen precies zoals dat willen. Er hoeft dus niet altijd meer gekeken te worden naar datgene wat autofabrikanten ons voorschotelen.

In de meeste gevallen heeft dit als gevolg dat de schetshelden de virtuele pen erbij pakken om auto’s iets bij te punten, zodat ze er net iets smakelijker uitzien of een totaal andere carrosserievorm krijgen. Echter, wie alle mogelijkheden van het programma gebruikt en lak heeft aan vriend en vijand, kan meer bijzondere creaties maken.

Dit is precies wat er hier is gebeurd. De op Instagram actieve J.B. Cars heeft gisteren een raadselachtige foto gelanceerd, waarop een Audi TT (rijtest) te zien is met de voorkant van een Lamborghini Urus. Daar blijft het niet bij, want naar eigen zeggen heeft hij er nog twee andere auto’s in verwerkt. Wij gokken zelf op de Aventador SVJ en de Porsche 911 GT3 (rijtest), maar héél zeker weten we het niet. Dit heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan kennis, maar eerder met het niet willen kijken naar deze wanstaltige creatie. We kunnen alleen maar hopen dat de Volkswagen Group de DYI-ontwerpen van haar fans niet nauw in de gaten houdt.