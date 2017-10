Pagani gaat aan de slag met oude Zonda’s

Smijt geld op tafel en maak je oude Zonda weer als nieuw.

Hoewel Pagani vandaag de dag nog steeds een indrukwekkende autobouwer is, kijkt men niet meer op van de zoveelste one-off Zonda. Dat was bijna 20 jaar geleden toch wel anders, toen de Italianen met de Zonda C12 6.0 kwamen.

Het begon in 1999 met de C12 en in de jaren daarna volgden vele varianten van de bijzondere supercar. Eigenaren met een Zonda van het eerste uur kunnen nu bij Pagani aankloppen voor een uitgebreide opknapbeurt. Mocht de auto hier aan toe zijn uiteraard. De autobouwer heeft een nieuw restauratieprogramma gepresenteerd. Met Pagani Rinascimento gaat het merk oude modellen weer in ere herstellen.

Het restauratieproces van de onder handen genomen Pagani zal worden omschreven in een speciaal Rinascimento-boek. De eigenaar krijgt dit boek mee als een soort certificaat. Bij een verkoop kan hij of zij aantonen dat de auto in kwestie officieel door Pagani is opgeknapt.

De Italianen hebben dit programma goed afgekeken bij de concurrentie. Zo heeft Ferrari het ‘Classiche Department’, waar oude modellen door het merk worden gerestaureerd. Ook Jaguar Land Rover biedt deze mogelijkheid met ‘Classic Works‘.