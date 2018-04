LOL: Prins Bernhard mag Coronel aanpakken in WTCR-race op Zandvoort

Geld maakt niet gelukkig? Laat me niet lachen.

Wanneer je de eigenaar bent van *zet oranje bril op* één van s’werelds meest iconische circuits, dan is het wel zo netjes om er af en toe fatsoenlijk gebruik van te maken. Zeker aangezien je als neef van de Koning der Nederlanden de laatste tijd bijzonder veel tijd steekt in het verleiden van de Formule 1. Prins Bernhard en Zandvoort strijden samen met het TT-circuit van Assen om het circus weer naar Nederland te halen.

In een poging wat welverdiende rust te vinden, heeft de relatief ervaren coureur het voor elkaar gekregen een stoeltje te landen voor de eerstvolgende WTCR-race in het Nederlandse kustplaatsje. De World Touring Car Cup zal er tussen 19 en 21 mei neerstrijken, om tijdens de Jumbo Racedagen voor het nodige spektakel te zorgen. De 48-jarige prins heeft van de organisatie een wildcard in handen gedrukt gekregen, waarmee hij één race mag rijden. Zodoende zal het veld tenminste twee Nederlandse coureurs op de grid hebben.

De andere Nederlander is, zoals je al uit de titel kon opmaken, Tom Coronel. De Nederlander komt al meer dan een decennium uit in het hoogste toerwagenkampioenschap*, dat na 2017 van het WTCC is veranderd in het WTCR. De omsmelting van de raceklasse bracht allerlei veranderingen aan de regels teweeg. De voornaamste hiervan was het wegvallen van fabrieksteams. Coronel, die de afgelopen vier jaar deelnam met een Chevrolet Cruze, racet dit jaar in een Honda Civic. Prins Bernhard, daarentegen, mag voor het team van Bas Koeten Racing meerijden in een heuse Audi RS3 LMS.

Het zal je niet verbazen dat Prins Bernhard zijn auto laat hullen in een volledig oranje livery. Mocht je het evenement bezoeken, reken dan echter niet op een sensationele podiumrit. Bernhard kan wel degelijk een flink potje sturen, maar aangezien zijn concurrentie bestaat uit ouwe rotten als Gabriele Tarquini, Yvan Muller en Rob Huff, is de kans klein dat de prins na de race op het podium te vinden zal zijn. Althans… het circuit is natuurlijk wel van hem, dus technisch gezien kan hij doen en laten wat hij wil.

*als we het Deutsche Tourenwagen Meisterschaft even vergeten.