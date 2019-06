Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake is een feit

Na de 'coupé' komt Mercedes-AMG nu met de Shooting Brake van de CLA 35 4MATIC.

De ‘AMG-light’ familie heeft er weer nieuw lid bij. Op de autoshow van New York presenteerde Mercedes-AMG de nieuwe CLA 35. Een instapper onder de AMG’s. De Duitsers zijn van plan om naast een, wat Mercedes noemt een coupé, ook een Shooting Brake op de markt te brengen. Er is wederom gekozen voor een kanarie gele uitdossing, de auto valt lekker op.

Het recept is bekend. De 35-reeks komt met een 2.0 liter turbo viercilinder. Het blok levert 306 pk, 400 Nm koppel en is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie met dubbele koppeling. De vierwielaangedreven CLA 35 4MATIC Shooting Brake acceleert in 4,9 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u.

Waar het om gaat ten opzichte van de reguliere CLA 35 is de toegenomen bagageruimte. Een CLA Shooting Brake heeft 505 liter bagageruimte, 10 liter meer in vergelijking met het oude model. Wanneer de AMG op de markt komt en wat de banaan moet gaan kosten is nog niet duidelijk. De CLA komt later ook als AMG 45 op de markt. Het uiterlijk van deze variant check je hier.