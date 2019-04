Kia Stinger GTS: speelgoed dat wij niet verdienen

Asjemenou.

Ja tuurlijk Kia, wrijf het er nog maar lekker in dat de Amerikaanse markt al het leuks krijgt. De Stinger is bij ons in Nederland al aan de dure kant en deze GTS zou helemaal onbetaalbaar worden. Het is dan ook niet zo vreemd dat Kia deze GTS exclusief op de Amerikaanse markt gaat lanceren.

De Kia Stinger GTS is de leukste Stinger tot nu toe. De Zuid-Koreanen gaan slechts 800 exemplaren van de gelimiteerde auto maken en de onthulling vond plaats op de New York International Auto Show. Onder de oranje kap levert de 3.3-liter biturbo V6 nog steeds 370 pk en 510 Nm koppel, gekoppeld aan een 8-traps automaat. Kia heeft wel gesleuteld aan de aandrijflijn die het rijden van de Stinger leuker moeten maken.

Het merk spreekt over vierwielaandrijving ‘met het gevoel van een achterwielaandrijver’. Dit systeem, genaamd Dynamic All Wheel Drive (D-AWD), stuurt in de Drift-stand 100 procent van het vermogen naar de achterwielen. In combinatie met een mechanisch sperdifferentieel moet je volgens Kia rookwolken kunnen trekken zoals op de foto te zien is. Huh, is dit nog steeds datzelfde Kia van de Ceed en de Rio? In Comfort-stand stuurt het systeem 60 procent van het vermogen naar achteren en in de Sport-stand is dat 80 procent. Overigens is de GTS ook zonder vierwielaandrijving te krijgen.

In de Verenigde Staten krijgt de Stinger GTS een MSRP-prijs vanaf 44.000 dollar voor de achterwielaangedreven variant en 46.500 dollar voor de variant met dynamische vierwielaandrijving.