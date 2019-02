Doofpot: Tesla’s zijn stiekem enorm gevaarlijk

De statistieken liegen niet (meer).

Het schaamrood zit momenteel net zo vastgeplakt op de kaken van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) als jouw wijsvinger op je duim nadat je het schaalmodel van je favoriete auto in elkaar probeert te zetten met superlijm. Het Amerikaanse verkeersveiligheid orgaan kwam twee jaar geleden namelijk op de proppen met een studie die concludeerde dat Tesla’s Autosteer de kans op ongelukken met veertig procent zou verkleinen. Tesla en Musk waren uiteraard in hun nopjes met deze bevinding en verwezen er zelfs naar toen er wederom ophef ontstond over ‘zelfrijdende auto’s’ na de dood van Walter Huang in een Tesla. Nu blijkt echter dat de boude claim baseert op los zand. Bovendien heeft het er enigszins de schijn van dat de NHTSA Tesla heeft willen beschermen tegen slechte publiciteit rondom Autosteer.

De kern van het verhaal zit ‘m in de data die de NHTSA gebruikt heeft om tot conclusies te komen. Reeds bij het publiceren van de studie in februari 2017, viel het consultancy toko Quality Control Systems (QCS) op dat de NHTSA de datasets waarop het haar conclusies trok niet duidelijk benoemde laat staan deelde met het grote publiek. Geïntrigeerd door de materie, deed het daarop een beroep op de Amerikaanse variant van de Wet Openbaarheid van Bestuur, die in ‘Murica de Freedom of Information Act heet. Apart genoeg maakte de NHTSA bezwaar tegen het delen van de informatie, wat gebeurde op aandringen van Tesla. De data van de studie kwam namelijk van Tesla zelf en zou ‘gevoelige informatie’ betreffen.

Uiteindelijk kreeg QCS desalniettemin toch haar zin en kon het de datasets eens grondig onderzoeken. Inmiddels zijn de conclusies binnen en die zijn niet mals. Al snel bleek dat er grove fouten gemaakt waren in de statistische analyse. En dan bedoelen we fouten van het niveau waar zelfs de meest flegmatieke middelbare scholier zich voor zou schamen. De basis van het onderzoek vormde het feit dat Tesla al in 2014 begon met het uitleveren van auto’s met Autosteer, maar het systeem omwille van regelgeving pas in oktober 2015 activeerde. De simpele gedachte: vergelijk het aantal ongelukken van deze auto’s vóór de activatie met het aantal na de activatie. Via de black box in elke Tesla is zoiets makkelijk te achterhalen.

Toch was de verzamelde data onvolledig. Bij 29.051 van de 43.781 auto’s in de dataset was de kilometerstand voor de activatie van Autosteer niet geregistreerd. De NHTSA nam in dit geval het getal ‘0’ aan als het aantal gereden kilometers (voor activatie). Helaas registreerde het tegelijkertijd wel 18 crashes voor deze auto’s in de pre-Autosteer fase. Dat zijn dus achttien crashes per nul kilometer. Je kan je voorstellen wat dit doet met het eindresultaat. Dit is overigens slechts een van de fouten die QCS ontdekte in het NHTSA-onderzoek. Als je dieper in de materie wil duiken, kan je hier terecht voor hun bevindingen.

Goed, jammer dat de NHTSA broddelwerk geleverd heeft, maar het belangrijkere issue is natuurlijk, wat zegt dit nu over de veiligheid van Autosteer? QCS spiegelt ons een duister plaatje voor. Volgens hen had de juiste conclusie op basis van de data moeten zijn dat het systeem de kans op ongelukken niet met veertig procent verkleinde, maar juist met 59 procent verhoogde. Nou moeten we hierbij wel aantekenen dat Tesla inmiddels een aantal updates heeft doorgevoerd aan het systeem, dus hoe relevant die cijfers nu nog zijn valt te betwisten. Positief nieuws vormt het hele verhaal echter sowieso niet.