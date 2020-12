Dit is Porsche Cayenne nummertje 1.000.000 - Autoblog.nl

Mocht het nog niet duidelijk zijn dat de Porsche Cayenne een schot in de roos was: het miljoenste exemplaar is nu van de band gerold.

De Cayenne was voor de Porsche-puristen een klap in het gezicht. Daar valt veel over te zeggen, maar feit is dat Porsche een vooruitziende blik had. Porsche was namelijk de eerste sportwagenfabrikant die op grote schaal een SUV ging produceren. Inmiddels doet iedere sport- en luxewagenfabrikant die wel wat extra inkomsten kan gebruiken dat. Zij kwamen daar alleen veel later mee en Porsche had dus een riante voorsprong. Die hebben ze tot op de dag van vandaag weten te behouden.

Eerste Cayenne

De allereerste Porsche Cayenne dateert alweer uit 2002. Een SUV van dit kaliber was misschien een gat in de markt, maar Porsche bouwde deze auto niet uit luxe. Het merk had het dieptepunt weliswaar al achter zich liggen, maar een cashcow konden ze wel gebruiken. De eerste Cayenne was in feite een lelijke en dure Touareg, maar dat weerhield mensen er niet van een te kopen. Integendeel: de auto was precies het succes waar Porsche op gehoopt had. De puristen konden er eigenlijk ook niet al te moeilijk over doen. De Cayenne zorgde er namelijk mede voor dat Porsche ook fantastische sportauto’s kon blijven produceren. Dat deden ze gelukkig ook.

Talloze uitvoeringen

Zoals we inmiddels gewend zijn van Porsche, kwam de Cayenne er in talloze uitvoeringen. Deze liepen uiteen van de instapper met een V6 en 250 pk tot een Turbo S met een twin turbo V8 en 521 pk. Een dergelijk vermogen was in 2006 tamelijk uniek voor een SUV. Aangezien de Cayenne als warme broodjes over de toonbank ging kwam er uiteraard een opvolger, in 2011. Deze lag gelukkig iets prettiger op het netvlies. Inmiddels zijn we alweer aanbeland bij de derde generatie, die voor het eerst ook als coupé te bestellen is. Wat dat betreft was Porsche minder vooruitstrevend, want de X6 is al 12 jaar op de markt.

1 miljoen

Deze derde generatie Cayenne valt een belangrijke eer te beurt. Porsche maakt namelijk met gepaste trots bekend dat ze de mijlpaal van 1 miljoen Cayenne’s hebben bereikt. Daar hadden de Duitsers 18 jaar voor nodig. Dat is een stuk sneller dan de 911, die er 54 jaar over deed om dezelfde mijlpaal te bereiken.

Bratislava

De Cayenne wordt al sinds het begin in Slowakije gebouwd. De fabriek in Bratislava is de plek waar alle grote SUV’s van de Volkswagen Group van de band rollen. Toch is deze fabriek niet uitsluitend gereserveerd voor mastodonten De Up, Citigo en Mii – de andere kant van het VAG-spectrum – worden daar namelijk ook in elkaar geschroefd.

GTS

Bratislava is nu dus de plek waar de miljoenste Porsche Cayenne van de band rolt. Het betreft een GTS in de kleur Karmijnrood. Ergens is het wel passend dat het een GTS is. De Cayenne was namelijk de eerste auto waarop dit label geherintroduceerd werd. Eigenlijk hebben we de 911 GTS en de Cayman GTS dus aan de Cayenne te danken. En dat zal ongetwijfeld niet het enige zijn wat we aan dit succesnummer te danken hebben.