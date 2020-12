'Volkswagen ID.6 krijgt meer dan 700 km range' - Autoblog.nl

De topversie van de ID.3 krijgt al een aardige range, maar Volkswagen heeft nog veel meer in petto.

Het ging niet zonder slag of stoot maar Volkswagen is nu toch echt de EV-markt aan het bestormen. De ID.3’s zie je al volop rijden in ons land en de eerste ID.4’s arriveren momenteel ook bij de Nederlandse dealers. Volkswagen laat er dus geen gras over groeien.

Volkswagen werkt nu gewoon het rijtje af: na de ID.3 en ID.4 is de ID.5 aan de beurt. Daar hoeven de Duitsers niet al te veel moeite voor te doen, want dit is gewoon een ID.4 met een aflopende daklijn. Een coupé-SUV dus, die voor volgend jaar op de planning staat. Het wordt interessanter bij de ID.6.

Welke auto de naam ID.6 mee gaat krijgen is nog niet helemaal zeker. We weten dat er in ieder geval nog een MPV, een sedan en een stationwagen in het vat zitten. Deze zijn allemaal boven de ID.5 gepositioneerd en zouden dus allemaal aanspraak kunnen maken op de naam ID.6.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Autocar wordt het de sedan die naam ID.6 mee gaat krijgen. Veel andere media hebben die naam echter al gegeven aan de MPV, die eerder op de markt komt. Om verwarring te voorkomen gebruiken we nu daarom even voor de sedan de naam van het concept: ID.Vizzion. Dat is de auto die je op de foto’s ziet.

De ID.3 doet het al niet verkeerd qua actieradius. De topversie krijgt namelijk een range van 542 km. Dat is best wel de moeite voor een EV in deze prijsklasse. Dit is echter nog maar het begin. De productieversie van de ID.Vizzion krijgt namelijk pas echt een serieuze actieradius. De variant met het grootste accupakket (89 kWh) zou namelijk een range krijgen van zo’n 700 km. Dat heeft Autocar vernomen van niemand minder dan Volkswagens R&D-baas Frank Welsch.

De ID Vizzion komt er niet alleen met verschillende accupakketten, maar ook in verschillende carrosserievarianten. Volkswagen heeft namelijk zowel een sedan als een stationwagen in de pijplijn zitten. Een voorbode van die laatste zagen we in de vorm van de ID.Space Vizzion. Een stationwagen zou een welkome toevoeging zijn aan het EV-aanbod, want momenteel zijn er nog geen elektrische stationwagens.

Volkswagen gaat daarom de stationwagen voorrang geven. Deze staat voor 2021 al op de planning. Om de verwachtingen wat te temperen: daarbij moet je niet meteen rekenen op 700 km range. Volkswagen mikt voor de Space Vizzion aanvankelijk op een actieradius van 590 km. Ook niet verkeerd. Een sedan en grotere accupakketen zullen in 2023 pas volgen. Tegen die tijd zullen er ongetwijfeld meer fabrikanten rond de 700 km zitten, maar range anxiety zul je er in ieder geval niet mee hebben.

