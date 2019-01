Dit is Tesla’s “oplossing” voor laadpaal-blokkerende aso’s

Je moet het maar verzinnen.

Het einde van 2018 ging voor Tesla-eigenaren gepaard met allerlei vreemde taferelen. Uit het niets kregen conservatieve bangbroeken in de Verenigde Staten het idee om met hun grote gore pick-ups de laadpalen te blokkeren, zodat de volgelingen van Elon Musk abrupt niet meer hun Tesla’s konden opladen. De rage lijkt zich vooralsnog niet naar andere uithoeken van de planeet te hebben verspreid, maar naar het schijnt heeft Tesla inmiddels een oplossing gevonden om het slechts weken oude probleem te bestrijden.

De oplossing in kwestie is te vinden in een parkeergarage/Supercharge-station in Shanghai. Dit is direct het eerste probleem in het verhaal, maar daarover later meer. Hoewel het momenteel niet precies duidelijk is wie (Tesla China of bijvoorbeeld een derde partij) deze uitvinding heeft toegepast op de garagevloer, lijkt het idee op het eerste gezicht niet slecht. Immers, mensen die niet thuishoren bij een Supercharger kunnen er niet parkeren, dankzij de in- en uitschuifbare blokkade middenin het vak.

Echter, wanneer we dieper nadenken over de oplossing, dan komen er talloze problemen naar het oppervlak drijven. Allereerst is er de locatie: China. Niet alleen rijdt men hier, met name in de metropool Shanghai, amper met grote pick-ups, tegelijkertijd is de kans ook kleiner dat dergelijke hillbilly’s zich zullen verzamelen en groeperen om EV-rijders een lastige tijd te bezorgen. Sowieso omdat er minder van hen zijn, maar ook omdat het in eeen parkeergarage is – een plek waar gigantische coal rollers simpelweg niet in passen. Hadden ze er wel in gekund, dan hadden ze ongetwijfeld over de blokkade heen kunnen rijden en had het apparaat alsnog niet gewerkt.

In China here is our creative solution to the ICEing problem. Well done to Tesla China for this great solution. Mostly all of the new Tesla Supercharger Station have these installed. Takes less than one minute of your time. #Tesla #TeslaChina #ICEing pic.twitter.com/gBPXVoORxU — JayinShanghai (@ShanghaiJayin) January 13, 2019

De manier waarop Tesla-rijders het systeem dienen te activeren is daarbij buitengewoon omslachtig. Zij die hun auto bij willen laden, dienen eerste de QR-code op de muur te scannen. De code moet vervolgens op een speciale manier worden ingevoerd in het in China populaire WeChat, voordat de blokkade kan verdwijnen. Wanneer het eenmaal is gelukt de sloten naar beneden te halen, komen sommigen alsnog terug van een koude kermis. De blokkade verdwijnt namelijk niet helemaal in de grond. Eigenaren die hun Tesla hebben verlaagd, kunnen deze in dit geval dus niet kwijt.

Aangezien het lastig is om te verifiëren dat Tesla inderdaad zelf een dergelijk systeem heeft bedacht, zullen we de kritiek niet op de fabrikant richten. Dat gezegd hebbende hopen we dat een systeem dat zoveel gebreken en fouten vertoont, niet nog eens geïmplementeerd zal worden.