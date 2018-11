Tesla rolt nieuwe Supercharger V3 begin 2019 uit

Althans, volgens Elon Musk.

Elon Musk mag zijn dubbele hoofdrol binnen Tesla misschien verloren zijn dankzij zijn verschillende Twitter-tirades, de Zuid-Afrikaan heeft het sociale medium erdoor niet verlaten. Sterker: Musk deelt er nog altijd interessante updates over de stand van zaken binnen de elektrogigant. Ook vandaag was het weer raak. Musk heeft inmiddels bevestigd dat de langverwachte Supercharger V3, waarmee veel sneller geladen kan worden, begin volgend jaar uitgerold zal worden.

Natuurlijk heeft Tesla, en Musk in het specifiek, de slechte gewoonte gehad zijn beloftes niet altijd na te komen. Toch hebben we ditmaal goede hoop dat het inderdaad aan het begin van 2019 zal gebeuren, want de beweringen van de autofabrikant blijken tegenwoordig steeds vaker te kloppen. Met Supercharger V3 is snelladen bij Tesla-stations overigens niet alleen sneller dan eerst, tegelijkertijd moeten klanten en eigenaren wereldwijd tussen de 95 en 100 procent dekking krijgen. Volgens Musk verdubbbelt de capaciteit van Superchargers, waardoor alle actieve markten qua rijbereik van de eigenaren praktisch gedekt moeten zijn.

Supercharger V3, which starts rolling out early next year, will also charge much faster — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

Hoewel momenteel nog niet bekend is hoeveel sneller Supercharger V3 precies is dan de huidige Superchargers, vermoeden we dankzij een oude tweet van Musk dat het een flinke stap zal worden. Twee jaar geleden beantwoordde Musk de vraag van Electrek’s hoofdredacteur, Fred Lambert, dat 350 kW voor speelgoedauto’s is. Het is goed mogelijk dat dit grootspraak is, maar aangezien de snelste laadpalen momenteel beschikken over 400 kW, bestaat de kans dat Tesla deze cijfers evenaart of zelfs overtreft. Dat gezegd hebbende, volgens insiders zullen de laadpalen van Supercharger V3 over ongeveer 250 kW beschikken. Daarmee hebben ze een flinke achterstand op Porsche. De Duitse autofabrikant levert straks laadpalen van 350 kW en het model waarvoor deze bedoeld is, de volledig elektrische Taycan, kan deze hoeveelheid stroom ook daadwerkelijk aan.

A mere 350 kW … what are you referring to, a children's toy? — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2016

