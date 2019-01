Audi TTS en Competition krijgen flink prijskaartje

Niets anders hadden we verwacht.

Met zijn ruim 50 mille is zelfs het instapmodel van de vernieuwde Audi TT allerminst betaalbaar te noemen. De sportieve coupé voor twee, zoals de PR-afdeling van Audi hem noemt, kan echter nog veel duurder zijn. Het gelimiteerde 20 Years-model kost bijvoorbeeld driekwart van een ton. Nadeel: dit model heeft enkel uiterlijke opsmuk en is niets sneller dan het model met de 45 TFSI-motor. Voor een vergelijkbare prijs kun je nu gelukkig een sneller exemplaar op de kop tikken, zo deelt Audi vandaag mee.

Inmiddels heeft de fabrikant uit Ingolstadt namelijk de prijzen bekendgemaakt van de vernieuwde TTS. De rappere TTS is te bestellen als Coupé en Roadster en deze uitvoeringen kosten in Nederland respectievelijk 75.620 of 78.620 euro. Wie een dergelijk bedrag overmaakt naar de Duitsers krijgt daarvoor terug een agressievere TT met in plaats van de mildere motoren een 306 pk sterke krachtbron in het vooronder. De tweeliter TFSI-motor is verbonden aan een zeventraps S-tronic automaat en stuurt het vermogen, evenals het koppel van 400 Nm, naar ieder van de vier wielen. In 4,5 seconden snelt de Coupé naar de 100 km/u, de dakloze variant heeft 4,8 seconden nodig.

Wie niet voldoende heeft aan de gewone TTS, kan evenetueel nog kiezen voor de duurdere maar wederom sportievere Competition-uitvoering. Dit model is voorzien van exclusievere opties als LED-koplampen, een achtervleugel, rode remklauwen en 20″ lichtmetalen velgen en hij kan in drie nieuwe kleuren, waaronder het afgebeelde Tango Rood, besteld worden. De TTS Competition kost tenminste 82.999 euro. Het Pro Line Plus-pakket dat voor iedere TTS besteld kan worden, kost 5.900 euro.