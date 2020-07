Dit is volgens Bentley de ultieme luxe Bentayga

Een op de vijf Bentayga’s krijgt deze ultieme luxe optie mee, het is geen wonder dat de nieuwe Bentley SUV de optie dan ook krijgt.

Met zeven personen in een Bentley zitten. In de Bentley Bentayga kan het. Ergens is dat wel logisch; het is immers een gigantische SUV met zeeën van ruimte binnenin. Het idee dat je die ruimte gebruikt om lekker veel stoelen te proppen, is wat dat betreft niet zo heel gek.

Maar aan de andere kant… Is zeven personen niet een beetje… Plebs? Dan gaat het bijna lijken op een Chrysler Voyager-achtige auto. Hartstikke praktisch, maar je koopt een Bentayga niet vanwege praktische overwegingen, toch? Je koopt een Bentley zodat je kan neerkijken op het gepeupel om je heen. Niet zodat je in een soort minivan rond kan rondrijden.

Wat dat betreft is de optie die Bentley deze week liet zien een stuk logischer. In plaats van méér zitplaatsen, minder stoelen. Met dit pakket krijg je er namelijk vier, om precies te zijn. Deze four-seat-optie is vergelijkbaar met wat Bentley twee weken terug al voor de Flying Spur onthulde.

Met deze optie richt Bentley zich op mensen die zich laten rondrijden door een chauffeur en de fabrikant heeft deze rijke stinkers daarom nog meer ruimte en comfort gegeven. In vergelijking met het voorgaande model, kan de stoel 40 graden naar achter leunen in plaats van 32 graden. Daarnaast zijn er her en der wat verbeteringen geweest, waardoor de twee inzittenden nu 10 centimeter meer knieruimte hebben als de stoel compleet achterover is geleund.

De stoelen zelf zijn daarnaast licht gewijzigd waardoor je meer schouderondersteuning krijgt, ook krijg je geventileerde stoelen. Standaard zijn ze ‘slechts’ verwarmbaar. De stoelen kunnen je in zes verschillende programma’s masseren en je krijgt een extra comfortabele hoofdsteun.

Tussen de stoelen in krijg je opbergruimte en twee extra USB-poortjes. Optioneel kan daar de Mulliner Console Bottle Cooler bij, een koelkastje voor een 750ml fles en twee handgemaakte kristallen glazen. En als rijke stinkerd wil je natuurlijk niet al te dicht bij je koffers in de achterklep komen, dus zit er een skiluik achter de stoelen maar tussen de achterbak.

Om alle functionaliteit van je achterstoelen te bedienen, is er een ‘groter’ tabletscherm/afstandsbediening. Deze heeft snellere hardware en ‘moderne graphics’. Deze afstandsbediening kan van alles aansturen, waaronder – gek genoeg – de navigatie. Zo hoef je dus niet tegen je chauffeur te babbelen, maar kan je gewoon via een tablet aangeven waar je allemaal naar toe wil. Hoeveel je moet betalen voor deze ultieme luxe stoelen in je Bentayga is niet duidelijk, maar ga er maar vanuit dat het lekker veel zal zijn.