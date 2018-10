Dit is waarom we geen gave auto’s verdienen

De Kia Stinger is een perfect voorbeeld.

De Kia Stinger (rijtest) is in vele opzichten een hele gave auto. Een gedurfde zet van de Zuid-Koreaanse autofabrikant om de stoer getekende bolide in Europa op de markt te brengen. Echter, hoe vaak heb je de Stinger zien rijden? De door belastingen geplaagde auto is aan de prijs in Nederland en moet concurreren met het Duitse bestel. Een wedstrijd die de Kia niet gaat winnen. Want hoe gaaf het uiterlijk ook is, het interieur is niet veel bijzonderder in vergelijking met een veel goedkopere Ceed.

De Stinger krijgt van iedereen wel lof als je erover begint. Daar hebben ze bij Kia zelf weinig aan. De auto moet gekocht worden en juist daar zit het probleem. Tegenover Australische media op de autoshow van Parijs liet designer Gregory Guilliame weten dat er nog geen beslissing is genomen over een opvolger. Dit is een zachte hint naar ‘Er komt geen nieuwe Stinger’.

Het segment waar de Stinger in opereert is een lastige in Europa. Naast een sedan van de Duitse drie, zijn crossovers en SUV’s nu eenmaal meer in trek. Mensen verkiezen een hoge instap boven een fraai getekende Aziaat. We kunnen het alleen maar jammer vinden. Het is Kia zo gegund, maar kijkend naar de concurrentie, aanschafprijs en afschrijving is de Stinger gedoemd te falen. In ieder geval in Nederland. (Via Which Car)