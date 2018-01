Dit zijn de zeven minst verkochte auto’s van 2017

Geen Ferrari's en Aston's, maar Jeep Wranglers et cetera.

Als je denkt aan bijzondere verschijningen op ’s heeren wegen, dwalen je gedachtes wellicht af naar de bekende exoten. Auto’s die ‘iedereen’ kent, maar slechts weinigen kunnen betalen en die je daarom niet elke dag ziet in Lutjebroek. Er zijn echter ook auto’s die een stuk betaalbaarder zijn, maar alsnog door niemand gekocht worden. Je kan verschillende redenen verzinnen waarom deze auto’s zo impopulair zijn. Misschien zijn het wel grafbakken, misschien heft de overheid er teveel belasting over, of misschien maakt onbekend onbemind. Enfin, snel over naar deze succesnummers. Modellen die al uit productie waren aan het eind van 2016 houden we buiten beschouwing. We tellen af van de succesvolste naar de minst succesvolle van het stel.

DS7: 5 stuks

Niet zeven stuks, maar vijf exemplaren wist Citroën van de DS7 weg te zetten in ons land in 2017. Ter verdediging van de luxe Fransoos: je kan ‘m pas vanaf juli jongstleden bestellen.

KIA Stinger: 3 stuks

Autoliefhebbers worden behoorlijk warm van KIA’s D-segmenter met RWD. Maar het blijft lastig om een Koreaan te verkopen voor dezelfde prijs als een premium Duitser. Daarnaast is de Stinger ook nog maar net leverbaar.

Infinti Q70: 2 stuks

De meeste mensen weten waarschijnlijk niet eens dat je ‘m kan kopen.

Toyota Mirai: 2 stuks

De waterstofauto van Toyota. Beetje lastig tanken lijkt ons.

Jeep Wrangler: 2 stuks

Het belastingklimaat helpt de Wrangler al niet en dan zit er ook nog een nieuw model aan te komen.

Infiniti QX70: 0 stuks

De Bionic Cheetah stapt met stille trom het toneel af.

Lexus LS: 0 stuks

Duur, niet Duits, nieuw model op komst (rijtest). Kennelijk had niemand zin om tienduizenden Euro’s af te schrijven in een jaar.

Deze lijst is tot stand gekomen dankzij cijfers van Bovag en VWE.