Koop jij deze originele en unieke 155 GTA Stradale?

Er is een periode waarin de Alfa Romeo 155 ongenaakbaar was. Dan bedoelen we niet eens de verkooplijsten, alhoewel de opvolger van de legendarische 75 het heel aardig deed in commercieel opzicht. Nee, we bedoelen de sportieve successen van de Alfa Romeo 155. De auto won namelijk zo’n beetje elke toerwagenklasse. De Alfa 155 won het DTM in Duitsland, het Super Turimo kampioenschap in Italië, het BTCC en het Spaanse toerwagen kampioenschap. Kortom, racesuccessen waarmee een feestje absoluut op zijn plaats geweest zou zijn.

Alfa Romeo had ook daadwerkelijk een feestje op de planning staan. De Italianen hadden het glorieuze idee om een straatuitvoering op de markt te brengen. Auto’s als de Sierra Cosworth, Mercedes 190 Cosworth en BMW M3 waren niet alleen op het circuit succesvol, maar ook op straat. Het bleef niet alleen bij een idee, Alfa Romeo ontwikkelde een rauwe straatracer op basis van de 155. De naam van de auto: Alfa Romeo 155 GTA Stradale.

De auto is ontworpen door Sergio Limone. Nee, niet een liefrhebber van citrusvruchten, maar de geestelijk vader van de iconische Lancia 037. De Alfa Romeo 155 GTA Stradale was gebaseerd op de reguliere 155 Q4. Tevens kwamen veel onderdelen bij de Lancia Delta Integrale vandaan. De motor was gebouwd met Group-N specificatie in het achterhoofd (net zoals de 4G63 van Mitsubishi bijvoorbeeld). De 155 GTA Stradale kreeg een heftige bodykit inclusief fraaie spoiler.

Helaas is de auto nooit in productie genomen. Daar waren twee redenen voor. Ten eerste de kosten: de auto zou te duur worden om te ontwikkelen. Ten tweede zat het de Hoge Heren van Fiat nogal dwars dat er geen V6 in lag, maar die welhaast antieke vierpitter uit de Delta. De 155 GTA Stradale beleefde nog wel een debuutje op de autoshow van Bologna, om vervolgens gestald te worden. In 1994 is de auto gebruikt als ‘medical car’ bij de Grand Prix van Monza in 1994 (afbeelding onder). Daarna is de auto weer in een loods verdwenen. In de tussentijd is de auto een paar keer verwisseld van eigenaar.

Echter, mocht je deze auto willen hebben: nu is je kans. De auto wordt namelijk binnenkort geveild bij Bonhams. Het is de bedoeling dat de auto zo’n 200.000 euro moet gaan opbrengen, bijna twee keer de prijs van een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Of precies de prijs van een Giulia Quadrifoglio, als Jesse Klaver aan de macht komt. In dat licht bezien valt de prijs nog heel erg mee. De veiling vindt deze maand plaats, dus sla je slag!