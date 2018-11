Dit is Wagenbauanstalts auto van het jaar 2018

Als in: ze bouwen er maar één per jaar.

Je moet wat doen om je te onderscheiden als coachbuilder dezer dagen. Aan de ene kant is coachbuilding namelijk booming business, ongetwijfeld mede dankzij de klassiekergekte en het feit dat moderne auto’s saai zijn. Aan de andere kant is er inmiddels een wildgroei ontstaan aan bedrijfjes die allemaal hun eigen draai geven aan de klassiekers van vandaag en die van de toekomst. Zeker met een oude 911 als basis kan je op talloze plekken terecht om je auto te laten verfraaien en verbeteren tot een juweeltje waar de Porschefabriek zelf toentertijd alleen van kon dromen. Porsche heeft deze trend inmiddels ook geïdentificeerd en probeert er eveneens een graantje van mee te pikken.

Wagenbauanstalt kiest een vrij simpele manier om de zaken net wat anders aan te pakken dan de rest. Het bedrijfje uit Hamburg maakt slechts één auto per jaar. Kijk, dat is nog eens schaarste creëren. Voor klanten, die geacht worden een bedrag ‘ergens midden in de zes cijfers’ neer te leggen is zo de exclusiviteit gegarandeerd en alleen dat al is voor velen voldoende reden zo’n auto aan te schaffen. De vraag is alleen, heeft Wagenbauanstalt behalve exclusiviteit nog wat meer te bieden?

Wel, hun nieuwste creatie op basis van een 964 turbo uit 1993 is zeker ‘apart’ te noemen. Er is gekozen voor een groen-met-goud thema en de carrosserie is hier en daar gewijzigd ten opzichte van het origineel. De wielkasten achter zijn bijvoorbeeld flink breder dan standaard en ook de bumpers zijn anders. De lak bestaat uit maar liefst dertig lagen en het exterieur is daarnaast her en der voorzien van gouden details, waarvan de goudkleurige jetsers van Wheel-Tec het meest in het oog springen.

Aan de binnenkant is er ook het nodige gewijzigd. De deurgrepen komen van een Lincoln uit 1940. Ook hier zijn er (echte) gouden details te vinden, zoals een logo van het bedrijf uit 24 karaats goud. De ingebouwde rolkooi bestaat helaas dan weer niet uit Goldfingers favoriete materiaal.

Al met al is de creatie van Wagenbauanstalt best tof te noemen, maar echt volledig weggeblazen zijn we nou ook weer niet. Desalniettemin zullen de Germanen vast wel een koper vinden voor de Elfer.