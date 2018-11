Deze oude karakterbak heeft de gaafste velgen ooit

Zie jij wat het voor auto is?

Zo ja dan luister je waarschijnlijk naar de naam @willeme. Deze waarde collega heeft namelijk ooit de zware industrie van Fuji bezocht, alwaar hij in een vat met een experimentele staallegering is gevallen. Het incident bleef over het algemeen zonder bijwerkingen, behalve dat de beste man nu lijdt aan intermitterende gele koorts, die doorgaans op komt zetten als hij een auto uit het Verre Oosten ziet. De symptomen zijn nog erger als het stuur van de auto in kwestie aan de rechterkant zit. Vervelend, maar er valt goed mee te leven.

Voor alle anderen: het is een Mitsubishi Lancer uit de 80s, een tijd voordat de wereld gehoord had van de Lancer Evo (rijtest). De Lancer was toen nog echt een strakke, doch ietwat saaie burgerbak. Deze tweede generatie, de Lancer EX, werd geïntroduceerd in 1979 met keuze uit een 1.4 MCA (Mitusbishi Clean Air)-JET of een 1.6je onder de kap. Later volgde ook wat je zou kunnen beschouwen als de opmaat naar de Evo’s in de vorm van de Lancer EX 2000 Turbo, met -de naam geeft het al een beetje weg- een 2.0 liter grote vierpitter met turbo én intercooler onder de kap die goed was voor 170 pk.

De reden dat we over deze Lancer schrijven zijn echter de velgen. Kiek nou naar die random hoeken van de striepkes en de wijze waarop de drie diamantjes van het Mitsubishi-logo in het wiel verwerkt zijn. Je dacht wellicht dat de Mazda 121 met die beertjes in de wielen de gaafste velgen ooit had, maar dit is nog beter. Bijna. Toch? (via jalopnik.com)