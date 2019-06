Aanschouw de nieuwe Audi SQ8 vanuit alle hoeken

Met name van die achterkant was Audi aanvankelijk vergeten een paar kiekjes mee te sturen.

Het was een beetje een vreemde onthulling, die van de Audi SQ8. Sowieso komt het niet vaak voor dat een model in het weekend officieel gelanceerd word. Niet alle redacties draaien dan op volle toeren, die van AutoBlog gelukkig wel!

Het was eveneens vreemd dat er nauwelijks afbeeldingen waren. Sterker nog, we hadden er maar eentje. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen met een serie persplaten waarbij de Audi SQ8 in vol ornaat te bewonderen is, waaronder afbeeldingen van het interieur.

De auto roept meer vragen op dan dat ‘ie beantwoord, wellicht dat dat de reden was voor de bijzondere productlancering. Buiten kijff staat echter dat het een machtige auto is. In tegenstelling tot de BMW X6 en Mercedes-Benz GLC heeft de Q8 minder last van het ‘omgekeerde badkuip’-effect. Wat dat betreft lijkt de achterste C-stijl meer op die van Maserati Levante of Alfa Romeo Stelvio.

De rest van het uiterlijk van de nieuwe Audi SQ8 mag er zeker wezen. Alhoewel die grille in het aluminium met die verticale spijlen, wel erg aanwezig is. Ongetwijfeld dat Audi daar een ‘Optiek Pakket Zwart‘ voor heeft. Qua uitlaten houden wij ons hart vast, bij de Audi S6 bleken de ‘uitlaten’ volledig nep te zijn.

In technisch opzicht is het echter smullen geblazen. Althans, als je graag CO2 doneert aan bomen in plaats van ze te willen knuffelen. Onder de kap vinden we namelijk een 4.0 liter V8 met dubbele turbo, goed voor 435 pk en 900 Nm. De auto is dus eigenlijk zo politiek incorrect als het maar kan: V8, diesel, SUV én premium. De perfecte auto van Jolande Sap en Tofik Dibi, dus.