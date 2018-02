Geen twijfel: zo gaat de extra gepeperde BMW M2 heten

De uiteindelijke naam is gelekt.

Er werden allerlei benamingen voor de gepeperde nieuwe M2 uit de kast getrokken. Zelfs het legendarische ‘CSL’ werd er weer eens bijgehaald. Het verlossende woord is eruit, want dankzij een lek weten we nu de definitieve naam van deze nieuwe variant van de M2.

Foto’s die via BimmerPost zijn gedeeld laten zien dat de auto ‘M2 Competition’ gaat heten. De naam dook op in het instrumentenpaneel van de 2-serie. Iemand heeft daar stiekem een plaatje van geschoten. Bij het drukken op de ‘Engine Start’-knop komt de naam in beeld. Wanneer de foto helderder wordt gemaakt, is te zien dat de M2 Competition een rode start/stop knop krijg, net als in de F90 M5 en de M3 CS.

Dat BMW kiest voor ‘Competition’ is opmerkelijk. Met een eigen naam, wijkt de 2-serie qua benaming af van de M3 en M4 CS. De geruchten gaan dan ook dat de M2 Competition in een beperkte oplage van 1.000 stuks zal worden gebouwd. Dit, in tegenstelling tot de M3 en M4 CS, die geen vastgestelde productielimiet kennen.