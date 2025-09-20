Deze Ferrari mocht niet de weg op, maar staat nu toch op Nederlands kenteken 

De ene maakt van een straatauto een racemonster, de ander bouwt een volbloed racer om voor gebruik op de openbare weg.

We kijken nogmaals naar de meest interessante auto’s die in augustus op Nederlands kenteken zijn verschenen. De topper was natuurlijk de Pagani Utopia, maar er zijn nog verschillende andere exemplaren die echt de moeite waard zijn.

Ferrari 458 Challenge

Dankzij de Nederlandse initiatiefnemer Hans Hugenholtz Jr. ontstond in 1993 de Ferrari Challenge, waarbij geracet werd met Ferrari 348’s die waren uitgerust met een kit om de auto geschikt te maken voor het circuit. Aangezien alle deelnemende auto’s de fabriek in Maranello als gewone 348 verlaten hadden, was het ook relatief eenvoudig om deze auto’s weer terug te bouwen voor het gebruik op de openbare weg.

In 1995 werd de 348 Challenge vervangen door de F355 Challenge. Het was opnieuw een kit die door de dealer of eigenaar moest worden gemonteerd, hoewel in de jaren daarna de auto’s steeds completer uit Maranello kwamen.

Vervolgens kwam de 360 Challenge (2000-2006), de 430 Challenge (2006-2011), de 458 Challenge (2011-2013) en de 458 Challenge Evo (2014-2016) waarbij de raceauto’s steeds verder van de normale straatauto’s af kwamen te staan. Hoewel het zeker niet onmogelijk is, moet je toch flink wat moeite doen om een dergelijk auto om te bouwen zodat ze ook op de openbare weg gebruikt mag worden. Toch is dat precies wat er gedaan is, want in augustus werd een originele 458 Challenge Evo op Nederlands kenteken gezet. Zo’n tien jaar geleden reed deze auto vele circuitrondjes met Mark McAllister (Team FF Corse) achter het stuur, maar nu is deze dus gewoon op de Nederlandse weg te zien.

Ferrari SA Aperta

Recent ging de Autoblog Spot van de Week naar een zeldzame Ferrari SA Aperta. En wat is er nu specialer dan een SA Aperta die op kenteken is verschenen? Juist, twee SA Aperta’s die op kenteken zijn verschenen!

Inderdaad, naast het zwarte exemplaar is een tweede SA Aperta in augustus geregistreerd, eentje in de kleur vuilniszakkengrijs Grigio Medio. Het bijzondere aan deze auto is dat het de allereerste SA Aperta uit de reguliere productie is. Nu is elk exemplaar uitgerust met een ‘1 van 80’ plaatje, maar bij deze is dat dus nog wat meer van toepassing. Hoewel we daar nog wel aan toe moeten voegen dat Ferrari niet helemaal eerlijk is geweest met dit cijfertje. Ze hebben er namelijk iets meer gemaakt, want door de hoge vraag kwam de productie uiteindelijk uit op zo’n 150 stuks. Tsja, creatief boekhouden zullen we maar zeggen. Maar goed, ondanks dat het er wat meer zijn geworden, blijft het een zeer zeldzaam model. Tot aan maart 2024 stond er maar eentje op Nederlands kenteken, tegenwoordig zijn er dat zelfs vijf! Gaaf toch?

Vanquish & Vanquish

In augustus verscheen tweemaal een Aston Martin Vanquish op kenteken. Beiden in dezelfde kleur grijs, beiden met opeenvolgend kenteken, beiden met dezelfde velgen en beiden met exact dezelfde catalogusprijs, €558.513. Dat is toch wel erg toevallig, of niet?

Het blijkt te gaan om twee broers die telkens exact dezelfde auto nemen en die ook tegelijk bestellen en registreren. Het begon in 2010 met twee dezelfde Maserati Quattroporte’s, in 2015 volgenden twee Aston Martin Rapide’s en in 2020 twee Aston Martin DBS Superleggera’s. Allemaal dezelfde specs, telkens met opeenvolgend kenteken. Gaaf hoor, we zijn nu al benieuwd naar wat er in 2030 gaat komen!

Renault Samsung

Van dure exclusieve auto’s gaan we door naar iets heel anders: Samsung. Nee, het gaat niet over mobieltjes of over accu’s, maar over Samsung Motors dat in 1995 werd opgericht, een joint venture van Samsung en Nissan. De eerste auto’s van dit nieuwe bedrijf rolden in 1997 van de band, maar de Aziatische financiële crisis in dat jaar zorgde voor slechte verkopen. Diep in de schulden werd een groot gedeelte van het bedrijf in 2000 overgenomen door Renault, waarna de naam veranderd werd in Renault Samsung Motors.

Onder deze naam werden bijvoorbeeld de QM5 en QM6 gebouwd, wat eigenlijk gewoon een Renault Koleos was, maar dan voor de Zuid Koreaanse markt.

Enkele exemplaren van Renault Samsung hebben een route naar Nederland gevonden, want tegenwoordig staan er zes op kenteken. De laatste is een QM6 uit 2017, een auto met een nieuwprijs van €67.991. Toch is het wel opvallend dat deze geïmporteerd is, aangezien het een diesel is waarbij de eigenaar toch nog zo’n €7.000 aan BPM moest afdragen, terwijl je het hebt over een auto die misschien nog iets van €15.000 waard is. Maar ja, als je de auto al jaren hebt en er zeer tevreden over bent, dan zou dat natuurlijk best kunnen.

Klassieke beauty’s

Foto: Bernards Exclusives

Tenslotte kijken we weer even naar bijzondere klassiekers die in augustus op kenteken zijn gekomen. Bij het merk met het steigerende paard zagen we twee 250 GT SWB’s op kenteken verschijnen, maar beiden blijken ‘recreations’ te zijn op basis van een 250 GT/E 2+2. Wel helemaal echt is een prachtige Ferrari 250 GT Lusso in de kleur Blu Julie met een Cuoio interieur. Deze auto werd in 1963 nieuw geleverd in Parijs, toen nog in het zilvergrijs met een zwart interieur. De eigenaar gebruikte de auto zoals het de bedoeling is, waardoor de teller na drie jaar op zo’n 35.000 kilometer stond.

Eind jaren ’70 werd de auto gerestaureerd, waarbij gekozen werd voor een rode lak. Enkele jaren geleden kreeg de auto, met hulp van Joe Macari, de huidige donkerblauwe kleur. Via Bernards Exclusives is de auto naar Nederland gekomen, waar nu dus een mooi kenteken voor geregeld is.

Foto: Fantasy Junction

In de lijst komen we ook een Bugatti Type 57 Stelvio tegen, met een ‘drophead’ carrosserie gemaakt door Gangloff. Nieuw op Nederlands kenteken, maar al wel met een duidelijke Nederlandse geschiedenis, aangezien dit exemplaar al enige jaren geleden gekocht is door de bekende Bugatti verzamelaar Michel Perridon.

Als laatste kijken we nog even naar een Jaguar XK120. Geen gewone, maar een Barou Competition. We gaan daarvoor even terug naar 1952 toen de Fransman Henry Peignaux, de vertegenwoordiger van Jaguar in Lyon en tevens fervent coureur, graag een Jaguar C-Type wilde hebben. Dat bleek helaas onmogelijk, voornamelijk door de grote vraag vanuit de Verenigde Staten na de overwinning op Le Mans. Als alternatief koos Henry voor een XK120 die werd voorzien van allerlei C-Type onderdelen, plus een aluminium carrosserie die gemaakt was door zijn vriend Jean Barou. Met deze auto nam hij deel aan allerlei races, waaronder de Grand Prix van Rio de Janeiro in 1953. In ruim zeventig jaar tijd had de auto slechts vier eigenaren, waarvan de laatste in België woonde en die regelmatig met de auto reed in historische rally’s. Nu is de auto dus naar Nederland gekomen en voorzien van een mooi nieuw RM-klassiekerkenteken.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Lees ook deel 1 over auto’s die in augustus op kenteken verschenen