Wit op wit: met deze 7 auto’s heb je altijd een witte kerst!

Bij gebrek aan een wit kerst hebben we een mooi wit lijstje voor jullie.

Zwarte auto’s met zwarte velgen zie je in overvloed, maar een combinatie die je een stuk minder vaak ziet is wit op wit. Dit is een gewaagde combinatie, maar het kán werken. In het kader van het thema ‘witte kerst’ hebben we een paar leuke voorbeelden opgezocht op Autoblog Spots.

Er zijn natuurlijk mensen die zelf witte OZ-velgen onder hun auto gooien (wat harstikke leuk is), maar voor dit lijstje kijken we naar auto’s die af fabriek zijn uitgevoerd in wit op wit. Dat zijn er niet veel, maar ze zijn er wel.

Spotter: @kevinrockbay

Laten we maar meteen beginnen met het meest iconische voorbeeld: de Lamborghini Countach. Een witte Countach 5000 S of QV met witte velgen sierde menig poster in de jaren ’80. Deze look paste perfect bij het buitenaardse design van deze Lambo.

Spotter: @tom02

Een Audi A1 quattro is een van de coolste moderne hot hatches. Dat komt niet in de laatste plaats door de velgen. Want zeg nou zelf: met gewone rotorvelgen zou de A1 quattro toch meteen een stuk minder gaaf zijn?

Spotter: @dutchstylez

Bij Honda houden ze wel van witte velgen, want die hebben ze op diverse sportieve modellen geleverd. De meest bijzondere is misschien wel de NSX Type R, die alleen in Japan werd geleverd. Er kwam ook een facelift versie van, die je hierboven ziet.

Spotter: @sirdrinksalotofpetrol

Bij Porsche kun je de velgen in alle kleuren krijgen, want er is namelijk een optie ‘wielen gespoten in exterieurkleur’. Dat vinkt alleen vrijwel niemand aan. De Taycan die je hier ziet is ook niet zo samengesteld door een klant, want het betreft een demo van Porsche.

Spotter: @suzukibelona

Witte velgen zijn niet alleen voorbehouden aan dure auto’s: de Peugeot 205 Rallye had ze natuurlijk ook. In tegenstelling tot de andere auto’s uit dit lijstje gaat het om eenvoudige stalen velgen. Maar dat maakt ze niet minder cool. Integendeel.

Spotter: @spotcrewda

Zoals we zeiden kan witte velgen in principe bij iedere Porsche, maar er was ook een Porsche die het standaard had: de gelimiteerde GT3 RS 4.0. Dit was de zwanenzang van de 997 en tevens de zwanenzang van het Mezger-blok.

Spotter: @abarth100hp

De Punto Abarth is een hot hatch die je misschien alweer vergeten was. Ook deze auto was met witte velgen te krijgen. Daarvoor moest je het Esseesse-pakket bestellen. Dan kreeg je ook meteen betere remmen, Koni-schokdempers en nog wat upgrades.

Oké, dit was onze selectie van spots. Let op: dit is dus een bloemlezing, geen compleet overzicht van alle auto’s die ooit in wit op wit zijn geleverd. Jullie kunnen er vast nog wel een paar verzinnen.

Heb je zelf ook een gave auto met witte velgen gespot (of iets anders)? Je foto’s zijn altijd welkom op Autoblog Spots!