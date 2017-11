Nederlandse prijs Audi RS 4 Avant is hier

Wat gaat de performance gezinsbak uit Ingolstadt kosten?

Een dikke 2.9-liter twinturbo V6, lekker veel ruimte en een aangenaam ontwerp. Dat is de nieuwe Audi RS 4 Avant in een notendop. We moesten er lang op wachten, maar in Frankfurt was dan eindelijk te onthulling. Vrijwel alles over de powerstation is bekend, enkel een Nederlandse prijs ontbrak. Die mysterie is nu opgelost, want de prijzen zijn bekendgemaakt.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de RS 4 Avant is er vanaf 120.015 euro. Daarmee prijst Audi de station niet heel aantrekkelijk ten opzichte van de concurrentie. De Mercedes-AMG C63 Estate is namelijk negen mille voordeliger. Bovendien heeft de AMG een 4.0 V8 en is de station nog krachtiger ook.

Met een vermogen van 450 pk levert de RS 4 Avant 155,5 pk per liter. De station sprint in 4,1 seconden naar de honderd en heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Met het optionele RS Dynamic pakket ligt de top op 280 km/u. De RS 4 Avant mag dan geen V8 hebben. De Audi is vermoedelijk wel zuiniger dan de AMG, mocht je dat iets interesseren. Volgens de Duitse autofabrikant is de nieuwe RS 4 Avant 17 procent zuiniger in vergelijking met het vorige model. Vanaf 15 november kan de RS 4 Avant worden besteld.