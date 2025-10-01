Met deze Alfa Romeo heb je geen last van stereotypes!

Helemaal geen abonnement op de pechhulp nodig met deze Alfa Romeo.

Wie klassieke Alfa Romeo zegt, hoort vaak meteen: prachtige lijnen, geweldige stuurbeleving. Maar er zit er ook altijd eentje tussen die zijn zorgen uitspreekt over de betrouwbaarheid van een oude Italiaan.

Zit ook ergens wel een kern van waarheid in natuurlijk. Maar goed, mocht je nou echt bang zijn op pech met een klassieker dan moet je gewoon deze Alfa Romeo Spider van Alfaholics aanschaffen. Klassieke looks in een modern jasje!

2000 Spider Veloce uit 1972

Voor dit project begon Alfaholics met een originele Alfa Romeo 2000 Spider Veloce. De Italiaanse oude werd gestript tot op het kale chassis. Waar veel restomod-specialisten het originele frame zouden vervangen door een modern buizenframe, hield Alfaholics vast aan de originele basis. Waarom ook niet. Een Alfa Romeo heeft doorgaans een puik onderstel, dus daar moet je niet mee knoeien.

Sommige dingen hebben geen modernisering nodig. Waar je van het onderstel afblijft is het ook not done om te knutselen met een klassieke Italiaanse Busso. En zo geschiedde. LS-swap? Ben je helemaal gek. Onder de kap van deze Alfa Romeo Spider van Alfaholics werd een Busso 3.0-liter 24-klepper gelepeld, goed voor 220 pk en zo’n 270 Nm koppel. En dat geluid hè.

Handbak, zoals het heurt

De vijfversnellingsbak is handgeschakeld. In een oude Alfa heur je gewoon zelf te roeren. Eigenlijk was dit een rechtsgestuurde donor uit het Verenigd Koninkrijk, maar de specialist heeft de besturing destijds naar links verplaatst.

En zo staat een Alfa Romeo Spider uit 1972 dankzij Alfaholics er helemaal piekfijn bij. Met een paar kleine aanpassingen is het verleden gerespecteerd, maar is ‘ie modern genoeg gemaakt zodat je er elke dag mee kan tuffen. Naar de bakker. Naar het café. Of naar de supermarkt.

Eigenlijk is deze auto veel te chique voor de Verenigde Staten, maar daar staat ‘ie wel. In New York om precies te zijn. Daar is de Spider via veilingplatform Bring a Trailer onlangs geveild. De Alfa is succesvol verkocht voor 175.000 dollar.