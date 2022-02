Dit kost de eerste elektrische stationwagon van Nederland

Stiekem is de eerste elektrische stationwagon best eentje om in in de gaten te houden.

In Nederland zijn relatief compacte doch ruime en praktische stationwagons erg populair. Zelfs in het C-segment zijn we er gek op. Daarnaast zijn we ook erg gecharmeerd van elektrische auto’s. Nederlanders zijn immers erg progressief, verstandig en begaan met het milieu. Oh, en het is iets minder krankzinnig duur dan een auto met verbrandingsmotor rijden. Let wel: alsnog heel erg duur.

Maar de combinatie is gek genoeg nog niet gemaakt. Een elektrische stationwagon was tot voor kort nog niet leverbaar. Ja, dat ’tot voor kort’ stat er bewust, want je kan de MG5 Electric bestellen in ons land! Dat niet alleen, wij hebben de prijzen ook voor je.

Normaal gesproken vertellen we je eerst wat je krijgt en dan wat het kost. Maar voor vandaag doen we even wild en hebben we de prijzen van de eerste elektrische stationwagon voor je:

Prijzen eerste elektrische stationwagon:

Standard Range Comfort | € 33.985,-

Standard Range Luxury | € 35.485,-

Long Range Comfort | € 36.985,-

Long Range Luxury | € 38.485,-

Verschil Stand Range en Long Range

De eerste lijkt een heel makkelijke. De ‘Standard Range’ heeft een actieradius van 320 km volgens de WLTP, dankzij een 50,3 kWh-batterij. Het gekke is dat dit de versie is met het meeste vermogen: 177 pk. De Long Range heeft een iets groter accupakket: 61,1 kWh/ In dit geval levert de elektromotor 156 pk. De maximale range is 400 km.

Opvallend, ondanks het verschil in vermogen is er geen verschil qua prestaties. Beide versies gaan in 8,3 seconden naar de 100 km/u en kunnen een topsnelheid halen van 185 km/u.

Verschil ‘Comfort’ en ‘Luxury’

Standaard heb je het nodige wel op de Comfort zitten. Airco, LED-lampen voor en achter, lichtmetalen wielen (wel slechts 16″), 10,25 inch infotainment scherm en parkeerpiepers krijg je altijd mee. AppleCarplay, navigatie, DAB+, Android Auto en zo krijg je ook standaard.

Wil je meer, dan kies je de Luxury. Dan krijg je automatische airco, dimmende binnenspiegel, lederen bekleding (geen echt leer, zoals bij veel auto’s tegenwoordig) en 17 inch jetsers. Jpouw ideale droomauto samenstellen kan in de configurator!

