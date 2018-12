Dit kost de Lexus UX 250h in Nederland

De nieuwe SUV van Lexus heeft een compleet prijskaartje gekregen.

Eerder dit jaar stond Lexus in Parijs met deze UX. Een SUV die al even op zich liet wachten, want het concept stamt uit 2016. De auto gaat concurreren met auto’s als de Toyota C-HR, de BMW X1 en de Audi Q3. In één opzicht weet de Lexus zich nu al te onderscheiden van zijn Duitse concurrenten. Zoals we van de Japanse autofabrikant gewend zijn komt de UX bij ons als hybride op de markt.

Als UX 250h om precies te zien. Deze benaming staat voor een tweeliter viercilinder, gekoppeld aan de vierde generatie van de hybride aandrijflijn van Lexus. Het systeemvermogen komt uit op 184 pk, standaard gekoppeld aan een automaat. De auto gaat 44.495 euro kosten. Besparen op opties doe je door de First Edition te bestellen. Voor 2.700 euro extra krijg je een aantal opties die normaal gesproken los aangevinkt moeten worden. Vanaf maart 2019 staat ‘ie bij de dealer.

De UX 250h is te krijgen in combinatie met vijf uitvoeringen. Daarbovenop kun je een sportpakketje aanvinken, zodat de Lexus een enigszins leuk voorkomen krijgt. Dat gezegd hebbende. Het blijft een hybride vierpitter en spannend gaat het nooit worden. Aan de andere kant moet je dat ook niet verwachten van crossoverhokken in dit segment.