Een dure Porsche stelen is niet meer zo eenvoudig

Niet dat wij weten dat het makkelijk was!

Omdat de prijzen van klassieke Porsches vandaag de dag nog altijd moeilijk hoog zijn, is het niet vreemd dat de auto’s ook in het criminele circuit goed in de smaak vallen. Om dergelijke auto’s niet op grote schaal in handen van boeven te laten vallen, heeft Porsche deze week een nieuw systeem gepresenteerd, waarmee eigenaren hun bezit tegen de grijpgrage klauwen van het dievengilde kunnen beschermen.

In het specifiek is het Porsche Classic geweest die een nieuw satellietsysteem heeft ontwikkeld, waarmee zowel moderne als klassieke voertuigen in de gaten gehouden kunnen worden. De sportwagenfabrikant zegt een systeem te hebben ontwikkeld dat op ieder van zijn klassieke auto’s moet passen. Het maakt niet uit of het verbonden wordt aan het elektrische systeem van de Porsche 356 of in de Carrera GT wordt verwerkt – overal moet het passen én werken. Het hoofd van Porsche Classic legt het als volgt uit:

“In future, the new tracking system will allow us to offer our customers anti-theft functionality that will trigger an alarm for tracking the vehicle if someone tries to steal it. In an ideal scenario, this intervention will stop the vehicle from disappearing right from the outset”

Overigens maakt het bij dit systeem niet uit of de dieven eerst de batterij ontkoppelen, zodat de elektrische alarmsystemen niet werken. Wanneer het zogenaamde ‘Vehicle Tracking System‘ in de gaten heeft dat het geen stroom meer krijgt, dan is het alsnog in staat om een melding te maken van het voorval bij het internationale veiligheidscentrum. Daarbij wordt de eigenaar ook via zijn app op de hoogte gebracht. Hier kan de eigenaar een eventuele foute melding ongedaan maken. Zij die het systeem op hun auto willen hebben, kunnen dit alleen voor elkaar krijgen bij een officieel Porsche Centrum. Het apparaat kost ongeveer 1.000 euro. Maandelijks dient er 20 euro betaald te worden.

Is het installeren van dit systeem nog niet voldoende, dan heeft Porsche nog een extra optie verzonnen. Samen met het in Berlijn gevestige Bear Lock hebben ze een eigen versie van het handige systeem ontwikkeld. De Bear Lock is een mechanisch slot waardoor de schakelpook simpelweg niet meer kan bewegen. Het systeem is er zowel voor handgeschakelde als automatische transmissies en is relatief eenvoudig te installeren. Deze kost 250 euro.