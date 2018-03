Is de Lexus UX in het echt wél te pruimen?

De vraag die ons al weken in zijn greep houdt.

We kunnen er heel kort over zijn: de Lexus UX is niet de meest fraaie auto van het salon. Die prijs moet ik overhandigen aan een fabrikant uit het koude Noorden. De UX beschikt wel degelijk over een uitgesproken exterieur, maar probeert de grenzen misschien net iets teveel op te zoeken. Aan de andere kant, de UX Concept waarop de bolide gebaseerd is, oogt eigenlijk nog extremer en is ergens juist mooi van lelijkheid.

In dat opzicht bevindt de productieversie van de UX zich in een soort grijs gebied waaruit niet zoveel fantastisch mooie dingen komen gekropen. Het stoere, uitermate agressieve lijnwerk waarmee Lexus zich al jaren van de rest van het autoproducerende wereldje onderscheidt, lijkt niet helemaal tot zijn recht te komen op de UX. Met name met de achterste flanken is iets mis. Het lijkt wel alsof een stagiar tijdens het vervormen in Photoshop uitschoot en te bang was het terug te veranderen, en het liet staan in de hoop dat niemand het zou opmerken. Nou jongen, we hebben je door! Zelfs het interieur, in mijn ogen veelal een pluspunt van het merk, weet mijn hart niet te winnen.

Gelukkig weet Lexus dit tot op zekere hoogte tegen te gaan door onderhuids genoeg interessante meuk te verstoppen. Zo krijgt de UX twee verschillende aandrijflijnen, waarvan de krachtigste beschikt over hybride techniek. De UX 200 heeft een ontzettend thermisch efficiënte 2-liter viercilinder. De UX 250h heeft een andere 2-liter benzinemotor die gekoppeld is een elektromotor. Wie vierwielaandrijving wil hebben kan de E-Four bestellen en krijgt er nog een extra elektromotor bij, die de achteras voor zijn rekening neemt.