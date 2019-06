Officieel: Hyundai Kona Hybrid is eindelijk hier

Iets te laat, maar toch op tijd.

Na de onthulling van de Hyundai Kona in 2017 en het debuut van de Kona Electric een klein jaar later is het nu tijd voor het compromis: de hybride. Na 120.000 verkochte exemplaren van het model voegt de Hybrid zich vandaag bij de familie om Hyundai nog betere verkoopcijfers te bezorgen. In dit artikel kijken we wat we van de Kona Hybrid mogen verwachten.

Op het oog heeft de Kona Hybrid uiteraard veel weg van de versie met de verbrandingsmotor. Logisch, want net als die versie beschikt ook de hybride over een verbrandingsmotor. Sterker: de Kona Hybrid heeft dezelfde 1,6-liter motor als de conventionele Kona. De hybride Kona heeft overigens exact dezelfde aandrijflijn die in de Ioniq en de Kia Niro te vinden zijn. Dit betekent dat de 105 pk sterke 1.6 GDI-viercilinder is verbonden aan een 43,5 pk sterke elektromotor, wat zorgt voor een gecombineerd vermogen van 141 pk en 265 Nm. De 1,56 kWh-batterij ondersteunt de boel.

Een voordeel dat de Kona Hybrid heeft ten opzichte de versie met de verbrandingsmotor is beter verbruik. Volgens Hyundai moet de hybride versie minder dan 4 liter verbruiken op 100 kilometer. De auto wordt enkel en alleen geleverd met een dual-clutch transmissie met zes verzetten.

Het interieur van de Kona Hybrid is in grote lijnen hetzelfde als de twee overige beschikbare versies. Wel krijgt hij een aantal nieuwe kleuren en opties, zoals een 10,25″ infotainmentscherm. In augustus van dit jaar moet de auto op de markt verschijnen.

Meer lezen over de Hyundai Kona? Bekijk dan HIER onze rijtest met de Kona Electric.