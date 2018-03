Hier, de prijs van de nieuwe Mercedes A-Klasse

Is premium rijden eigenlijk nog een beetje betaalbaar dezer dagen?

Onlangs werd de nieuwe Mercedes A-Klasse onthuld in ons eigen Amsterdam. @wouter was erbij (video) en kon je direct zijn eerste indrukken geven van Mercedes’ nieuwe troef in het C-segment. Over de ins en outs van de volwassen geworden ‘baby-Mercedes’ met zijn CLS-achtige familiegezicht hebben we je dan ook eigenlijk al alles verteld. Slechts een detail bleef nog in nevelen gehuld: namelijk de prijs van het apparaat.

Inmiddels hebben we een berichtje gekregen van Mercedes met de nodige info. De instapper kost 30.695 Euro. Hiervoor krijg je een deelauto de A160 met 107 pk. Let wel, je kan zo’n A160 bestellen, maar je zal er nog even op moeten wachten. Bij de marktintroducie is deze versie namelijk nog niet direct beschikbaar.

Mensen die niet kunnen wachten, moeten daarom uitwijken naar de A200, A250 of A180d. De vanafprijzen hiervan zijn respectievelijk 36.724 Euro, 46.669 Euro en 36.818 Euro. Voor de A200 is dat overigens de prijs met handbak, de andere twee zijn altijd automaten. We zijn benieuwd hoeveel mensen echter kiezen voor de handgeschakelde A200, want de versie met automaat kost met 37.089 Euro slechts 365 Euro meer.

Dan zijn er tenslotte ook nog de Launch Editions van de A200 en A180d. De formule hiervan is bekend: extra luxe, voor weinig. Voor een fabrikant is het wel zo prettig als de eerste versies van een nieuwe auto die over straat gaan een beetje lekker aangekleed zijn. In het geval van de Launch Editions krijg je in ruil voor een dikke drie ruggen 17 inch lichtmetalo’s, High Performance LED-koplampen, het Advantagepakket inclusief Mercedes-Benz navigatiesysteem en het tien inch mediadisplay, parkeerassistent, het spiegelpakket en het ‘connectiviteitspakket smartphone’. De A-Klasse Launch Edition is er vanaf 39.924 Euro (A200 met handgeschakelde versnellingsbak).