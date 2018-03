De Škoda Vision X is een Tsjechische Arona

Skoda: "ma-ma-ma-maaaaaaaayyyy Arona."

Škoda heeft twee plaatje vrijgegeven van hun Vision X, een compacte SUV die het kleine broertje moet worden van de Karoq en de Kodiaq. Škoda doet goede zaken met deze twee SUV’s/CUV’s en wil daar ongetwijfeld graag op voortborduren. In eerste instantie lijkt het wellicht wat vreemd dat de Tsjechische VAG-dochter nóg een compacte SUV op de markt brengt onder de Karoq, maar eigenlijk is het logisch.

Seat heeft immers ook al zo’n auto in het gamma. Ietwat ander koetswerk erop, ander dashboardje erin en hoppa, je zwemt in het geld dat baby-boomers massaal op dit soort auto’s stukslaan. Voor het concept heeft Škoda de auto in hun inmiddels bekende groene tint gehuld. Daardoor lijkt het best een hip ding, maar naar verluidt verkeert collega @casperh in diepe mineur bij de gedachte aan het zien van ettelijke grijze exemplaren op ’s heeren wegen.