Zo gebruik je de nieuwe A-Klasse als deelauto

Het is alweer even geleden sinds de onthulling van de nieuwe Mercedes A-Klasse, maar één ding waar we eigenlijk nog bijna geen aandacht aan hebben besteed is de mate waarin de auto gereed is gemaakt voor car sharing. Mercedes heeft recentelijk namelijk een aardige stap gezet om dit nog breder in te zetten, waardoor het delen van een privéauto voortaan een stuk makkelijker zou moeten verlopen.

In Duitsland is het al een immens populair fenomeen. Liefst 1,7 miljoen mensen zijn op een of andere manier verbonden aan een dienst (zoals car2go) waarbij het delen van auto’s mogelijk is. Om deze groep nog groter te laten groeien breidt ‘Mercedes me‘ uit met een vernieuwde communicatiemodule die in verbinding staat met de Car Sharing app.

Het werkt in feite heel simpel. De gebruikers van de A-Klasse laten de autosleutel in de auto liggen. Dit klinkt misschien een beetje dwars, maar Mercedes heeft dit op een vernuftige wijze opgelost. De gebruikers van de desbetreffende deelauto kunnen als het ware via de app ‘inloggen’ bij de auto. De zogenaamde Digital Vehicle Key die hiervoor gebruikt wordt fungeert vervolgens als sleutel.

De A-Klasse kan, met behulp van deze digitale sleutel, contactloos de auto in en hem gebruiken naar behoeven. De Digital Vehicle Key op zich is niets nieuws, daar hij in het verleden al bij de E-Klasse gebruikt kon worden. Echter was de digitale sleutel destijds alleen te gebruiken wanneer de telefoon over een NFC-chip beschikte. De A-Klasse verandert dit. Mercedes heeft het systeem in een sticker kunnen verwerken die je op je smartphone kunt plakken, zodat deze met de systemen in de A-Klasse kan communiceren.

Heb je zo’n A-Klasse, een smartphone met de sticker en een aantal vrienden en/of familieleden, dan kun je de wagen zonder al teveel problemen delen.