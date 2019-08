Niet alleen valetparking-problemen op Schiphol

Maak niet de illusie dat alleen Schiphol Airport met valet-piraten te maken heeft.

Parkeren op Schiphol kan op allerlei manieren. Je kunt je auto bijvoorbeeld parkeren in één van de parkeergarages van het vliegveld. Daarnaast heeft Schiphol een eigen valetservice. Je kunt ook bij derde partijen aankloppen die je auto in de buurt van Schiphol kan parkeren, terwijl jij op op vakantie of op zakenreis gaat. Die laatste mogelijkheid is tricky, want al jaren gaan er allerlei bizarre verhalen de ronde omtrent valetbedrijven op de luchthaven in Noord-Holland.

De problemen zijn niet beperkt tot Schiphol. Denk dus niet dat je elders wel probleemloos gebruik kunt maken van valetparking. Zo kampt Rotterdam The Hague Airport met vergelijkbare bedrijven die niet al te netjes omgaan met je auto, aldus RTV Rijnmond. Er zijn zeker drie bedrijven in kaart gebracht die de auto van een klant parkeren op een onbeheerd terrein. De auto wordt op een openbare en afgelegen plek geparkeerd. Alles behalve veilig. Soms komt het zelfs voor dat auto’s in woonwijken worden geparkeerd. Dennis Tak van de PvdA wil dat de Gemeente Rotterdam gaat ingrijpen.

Omdat Rotterdam The Hague Airport een stuk kleiner is dan Schiphol zijn de problemen dat ook. Dit neemt niet weg dat je er verstandig aan doet om goed je huiswerk te doen met dit soort bedrijven. Of je nu naar Schiphol, naar Rotterdam The Hague, naar Eindhoven of een luchthaven over de grens gaat.

Foto: een oude Abarth, geparkeerd op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Via @janfr1908 op Autojunk