Dit kost KITT tegenwoordig op Marktplaats

KITT staat weer te koop op Marktplaats. Heb jij zin in een turboboost?

De Knight Industries Two Thousand, beter bekend als KITT, past absoluut in elk rijtje van iconische auto’s uit TV series en films. Naast The Hoff, was KITT de absolute ster in de cult classic Knight Rider. De hypermoderne pratende Pontiac gaf Michael Knight de ondersteuning die hij nodig had om bad guys te grazen te nemen.

KITT was zo’n schot in de roos, dat zijn opvolgers geen enkele kans hadden om zijn shine te overschaduwen. In de film Nightrider 2000 uit 1991 reed Michael Knight in een aangepaste Dodge Stealth. Deze film heeft een 4.7 op imdb. In een volgende reboot van de serie in 2008, werd KITT gespeeld door een Ford Mustang. Deze serie werd na 1 jaar harder gecancelled dan Ali B en Marco B.

De basis van de originele KITT was dan ook qua looks een gigantisch succes. De F-body Pontiac Firebird had weinig power, geen geweldige wegligging en de bouwkwaliteit van een Tesla, maar zag er wel episch uit. Meer dan een derde remlicht voorin de neus dat heen en weer beweegt, had de auto qua uiterlijk niet nodig om er futuristisch uit te zien.

Van binnen waren de aanpassingen veel groter. Het interieur werd voor de serie een festijn van digitale lampjes, metertjes en schermpjes. Tevens had KITT als stuurwiel een yoke, zoals je die nu vindt in een Tesla Model S of Tesla Model X. Een klassiek gevalletje van life imitates art.

Ieder jongetje (m/v) die de serie heeft gezien, wilde een KITT hebben. Niet verwonderlijk dus ook dat er de nodige Firebirds zijn omgebouwd tot KITT’s. Dat geeft de term kit-car opeens een heel andere wending. Op Marktplaats staat er nu weer eentje te koop. In dit geval gaat het om origineel in Nederland geleverde Firebird uit 1992, met onder de kap een bonkige 3.1 V6 met 140 pk gekoppeld aan een automaat. De auto heeft ruim 182.000 kilometer gereden.

De advertentie is de moeite waard om te lezen, al is het maar omdat er zomaar de term ‘klootviool’ in voorkomt. Uiteraard is dat een referentie naar het Master Movies filmpje dat een parodie was op Knight Rider. Mensen van een zekere leeftijd weten dan wel waar het over gaat. Zo niet, check dan hieronder wat humor op internet was in het begin van deze eeuw. De vraagprijs van deze KITT is 32.500 Euro. Niet mals, maar het is in ieder geval aanzienlijk minder dan de ‘echte KITT’ van The Hoff himself kostte. Koop jij ‘m, of ben jij zo bad to the bone dat je alleen rolt met KARR?