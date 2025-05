Nederlands Toyota-liefhebber koopt Supra Final Edition voor twee ton

De zeldzame Toyota Supra Final Edition komt in handen van een Nederlander!

Als doorsnee autoliefhebber is het in Nederland vandaag de dag onmogelijk om een nieuwe sportauto te kopen. Als je echt diepe zakken hebt maakt dat minder uit. Eigenlijk kun je er alleen maar respect voor hebben als een petrolhead een auto koopt die mede door belastingen peperduur is, maar tóch een handtekening zet onder het koopcontract.

In dit geval gaat het om de zeldzame Toyota GR Supra A90 Final Edition. Het is het ultieme uitzwaaimodel van Toyota voor deze generatie GR Supra. Slechts 300 kopers wereldwijd mogen zich eigenaar noemen van deze coupé.

Nederlander koopt zeldzame Supra

Toyota Nederland kan tegenover Autoblog.nl bevestigen dat er eentje naar ons land komt. Een groot liefhebber van het merk mag zich straks eigenaar noemen van 1 van de 300 exemplaren. Een goedkope beslissing was het niet. De Nederlandse prijs van de Toyota GR Supra A90 Final Edition is vastgesteld op 190.000 euro inclusief BTW en BPM. Wow.

Alles uit de kast

Nog één keer heeft Toyota alles uit de kast getrokken om van de GR Supra A90 Final Edition vuurwerk op wielen te maken. De drieliter zescilinder turbomotor gaat van 340 pk naar 441 pk en het koppel stijgt van 500 Nm naar 571 Nm. Hiermee haalt deze Supra een topsnelheid van 275 km/u en de titanium Akrapovič-uitlaatsysteem verzorgt een bijpassende soundtrack.

De A90 Final Edition kreeg daarnaast speciaal ontwikkelde handgeschakelde versnellingsbak en een onderstel van KW. Dit onderstel kent 16 rebound- en 12 compressiestanden, waarbij de eigenaar de vrijheid heeft hoe comfortabel of hoe stijf de setup moet zijn. De auto staat op gesmede 19-inch voor- en 20-inch wielen in combinatie met Michelin Pilot Sport Cup 2-banden.

Daar blijft het niet bij. Grotere Brembo-remmen en geperforeerde remschijven vonden hun weg naar de Toyota GR Supra A90 Final Edition in combinatie met RVS remleidingen, zodat het rempedaal op het circuit niet sompig wordt.

Je herkent een Final Edition aan zijn matzwarte lak en carbon elementen, waaronder een picknicktafel achterop. Deze is geïnspireerd door de GT4-racer. Binnenin is het ook kwijlen met de Recaro Podium CF-kuipstoelen, rode veiligheidsgordels en veelvuldig gebruik van Alcantara.

Je begrijpt nu misschien een beetje beter waarom één Nederlandse liefhebber bereid was om bijna twee ton neer te leggen voor deze zeldzame Supra.