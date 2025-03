BREEK: Volvo ES90 lekt het internet op, allegedly

Met een klein slagje om de arm lijkt dit de eerste echte foto van de Volvo ES90 te zijn. Vers gelekt door de Belgische sitebeheerder.

Amai Gertjeeee, die fotookes van dien ES90, die mochten vandaag live toch? Nou nee, dat was niet de bedoeling, maar zoals bijna altijd is er toch weer een lek. Tenminste, het is niet helemaal zeker, zoals onze Zweedse collegae van alltomelbil berichten. Het zou nog een fotoshopje kunnen zijn vermomd als lek. Maar we achten de kans reëel dat dit gewoon de real deal is.

En dat is natuurlijk groot nieuws in autoland. Het is niet elke dag dat Volvo een grote nieuwe sedan voorstelt. Nu is een S90 of V90 niet meer vaste prik in het straatbeeld zoals een 740, 850 of V70 dat ooit was. Volvo verkoopt dezer dagen vooral een berg kleine elektrische SUV’s in Nederland. Maar we zijn blij dat het überhaupt nog bestaat, zo’n kloeke Zweedse sedan (al is het dan nu, stiekem een Chinees).

We hebben al best vaak over de ES90 geschreven (de teasercampagne van Volvo is duidelijk succesvol geweest afgaande op het archief) dus technisch gezien hebben we niet veel toe te voegen tot de officiële introductie. Wat we weten is dat de auto op een 800-voltplatform is gebaseerd, als eerste Volvo/Polestar/Zeekr. Het gerucht gaat dat enkele bestaande modellen van deze merken een upgrade zullen krijgen gedurende hun levenscyclus. Maar de ES90 heeft die dus niet nodig.

Dit zorgt onder andere voor sneller opladen, waarbij het het laden van tien tot tachtig procent, in twintig minuten kan worden gepiept. De ES90 krijgt ook een 106 kWh-accu en een actieradius van 700 kilometer WLTP, dus de praktische bruikbaarheid moet daarmee in orde zijn. We wachten in spanning af op het interieur, meer plaatjes en de definitieve specs…

Dank Wouter voor de tip!