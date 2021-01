Dit kosten de Audi A3 en Q3 als PHEV - Autoblog.nl

Audi strooit vandaag met plug-in prijzen.

Anno 2021 moet het motorengamma van een model eigenlijk wel minstens één plug-in hybride variant bevatten. De nieuwe Audi A3 heeft daarom twee PHEV-varianten gekregen én de nieuwe Q3 is er voor het eerst ook als PHEV. We kunnen jullie nu vertellen wat deze kosten.

A3 40 TFSI e & 45 TFSI e

Om maar met de A3 te beginnen: die is er als 40 TFSI e en 45 TFSI e (bekt nog steeds totaal niet lekker). Beide versies hebben de 1.4 TFSI onder kap, die wordt geholpen door een elektromotor. In het geval van de 40 TFSI e komt het systeemvermogen uit op 204 pk, bij de 45 TFSI e is dat 245 pk. Dat zijn bekende cijfers, want die zagen we ook terug bij andere VAG-producten.

Prijzen

De prijzen waren tot op heden nog geen bekende cijfers. Nu zijn de plug-in hybride A3’s echter in de prijslijst van Audi verschenen. Daar zien we dat de 40 TFSI e vanaf €39.870 te krijgen is. Voor dat bedrag heb je de ‘edition’-uitvoering. Wil je graag 245 pk dan ben je minstens €46.220 kwijt voor de 45 TFSI e edition Competition. Dan heb je dus ook meteen een rijkere uitrusting te pakken.

Concurrentie

De grootste rivaal van deze Audi’s is de Mercedes A 250 e. Met een systeemvermogen van 218 pk zit deze Mercedes precies tussen de 40 TFSI e en de 45 TFSI e in. Dat geldt ook voor de prijs van €44.465. Van BMW heeft Audi niet direct iets te vrezen, om de eenvoudige reden dat de 1 Serie er niet als PHEV is. Wellicht nog interessant om te weten: dezelfde aandrijflijn als de 45 TFSI e is in Volkswagen-verpakking €3.000 goedkoper en in Cupra-verpakking €5.000 goedkoper.

Q3 45 TFSI e

De Q3 is er nu dus ook als hybride, maar dan alleen als 45 TFSI e. Dat is dus de versie met 245 pk. In tegenstelling tot de 45 TFSI (zonder e) heeft deze versie geen quattro. De Q in Q3 wordt hier dus geen eer aangedaan. Als je volledig elektrisch rond wil zoeven dan kan dat tot 50 km.

Prijs

Je koopt een PHEV natuurlijk omdat je het milieu een warm hart toedraagt (dat spreekt voor zich), maar de gunstige prijsstelling is mooi meegenomen. Hoe gunstig de prijs is, kunnen we nu melden. Audi geeft de Q3 45 TFSI e een vanafprijs van €48.400. Daarmee zit deze versie maar €2.000 boven de instapper, de 35 TFSI met 150 pk.

Naast PHEV’s zijn ook coupé-SUV’s helemaal hot. Deze twee zaken kun je combineren in de Q3 45 TFSI e Sportback. Dan moet je wel iets dieper in de buidel tasten: deze versie is er vanaf €51.350.

Concurrentie

De Q3 heeft meer directe concurrenten dan de A3. BMW doet in dit segment wél mee, met de X1 xDrive25e. Deze versie heeft vierwielaandrijving, 220 pk en kost €50.070. Mercedes heeft voor een vergelijkbaar bedrag de GLA 250e die met 330 pk een stuk krachtiger is. Volvo heeft twee inzendingen: de XC40 Recharge T4 en T5, met respectievelijk 211 en 262 pk. Deze hebben een vanafprijs van €44.495 en €47.995. Audi nestelt zich qua prijs dus tussen de Volvo’s enerzijds en BMW en Mercedes anderzijds.

Met dank aan Stan voor de tip!