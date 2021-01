Alpine wordt elektrisch en gaat samenwerken met Lotus - Autoblog.nl

Alpine is nog lang niet dood. Integendeel, Renault ziet een glansrijke toekomst voor het merk.

Vandaag staat in het teken van Renault, die haar toekomstplannen ontvouwt. In dat kader zagen we al de bloedgave reïncarnatie van de Renault 5 en de Dacia Bigster, die een stuk stoerder oogt dan de naam doet vermoeden. Wat er voor Alpine in het verschiet ligt, kunnen we ook melden.

Comeback

Het merk Alpine maakte een kleine drie jaar geleden een comeback met de A110, een bijzonder geslaagde lichtgewicht sportwagen. Helaas leek het er op dat het bij dit ene model zou blijven. Renault zat financieel in zwaar weer en de toekomst van Alpine was hoogst onzeker.

Toekomst

Gelukkig klonken er in de tweede helft van 2020 positieve geluiden. Nieuwe Renault-baas Luca de Meo zag namelijk nog wel een toekomst voor het merk. Met de naamswijziging van het F1-team werd het helemaal duidelijk dat Renault nog niet de stekker uit Alpine ging trekken.

Renault Sport

Hoe de toekomst van Alpine er precies uitziet heeft de kersverse CEO, Laurent Rossi, vandaag uit de doeken gedaan. Om te beginnen wordt naast het huidige Alpine Cars ook Renault Sport in zijn geheel bij het Alpine-label ondergebracht. Dat betekent dat niet alleen de raceactiviteiten van Renault, maar ook de sportieve straatauto’s hieronder vallen. Wie weet krijgen we straks dus een Alpine Mégane in plaats van een Mégane RS.

EV’s

Ook bij Alpine Cars zelf wordt het roer omgegooid. Het submerk gaat zich nu volledig focussen op EV’s. Alpine komt met drie nieuwe modellen, waaronder een B-segment hot hatch en een C-segment cross-over. Beide auto’s komen te staan op het nieuwe CMF-EV-platform van Renault-Nissan. Op ditzelfde platform komen ook de elektrische Mégane en de Nissan Ariya te staan. De koplampen van de modellen werden al geteaset tijdens de persconferentie (zie onder). Mocht je je afvragen wat de persoon rechtsonder in vredesnaam aan het doen is: dat is de gebarentolk. Waarschijnlijk.

A110-opvolger

Bij het derde model wordt het pas echt interessant. Dat is namelijk de opvolger van de A110. Dit wordt dus een elektrische sportwagen. Hiervoor wil Alpine de samenwerking zoeken met Lotus. Eerder ging Renault al in zee met Caterham om een nieuwe Alpine te bouwen, maar die samenwerking was geen lang leven beschoren. Het blijft een gewaagde combinatie, Britten en Fransen. Hopelijk kunnen Alpine en Lotus het beter met elkaar vinden.

Formule 1

Dat het Renault F1-team omgedoopt wordt tot Alpine F1 wisten we al sinds september, maar ook op dit vlak is er nieuws te melden. De auto gaat A521 heten en Alpine laat alvast de nieuwe livery zien. Dat wil zeggen: de voorlopige versie daarvan. Nu weten we in ieder geval wat we ongeveer kunnen verwachten. Met de Franse driekleur is het al een geslaagde livery, maar het zou mooi zijn als het zwart nog wordt vervangen door Alpine-blauw. Dat gaan we volgende maand zien, als de definitieve livery wordt onthuld.