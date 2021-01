Lada komt eindelijk met nieuwe Niva - Autoblog.nl

Lada vindt het toch wel eens tijd worden voor een opvolger van de Niva.

Robuuste, oerdegelijke terreinwagens hebben een lange levensduur. En dan hebben het niet alleen over de individuele auto’s, maar ook over de modellen. Kijk maar naar auto’s als de Land Rover Defender en de G-Klasse, die decennialang in productie zijn geweest. Toch moesten ook deze modellen er uiteindelijk aan geloven.

Toch is er één klassieke terreinwagen die nog altijd niet met pensioen is: de Lada Niva. Aangezien de G-Klasse en de Defender zijn vervangen kunnen we de Niva beschouwen als the last man standing. De Lada is al sinds 1977 in productie. Door de jaren heen zijn er natuurlijk wel wat wijzingen doorgevoerd, maar in de basis is het toch echt een auto uit 1977.

Nu is dan toch het einde in zicht voor de Niva. Aangezien AvtoVAZ onderdeel is van Renault, is ook de toekomst van Lada aan bod gekomen in het kader van de toekomstplannen die vandaag onthuld werden. Wat blijkt? Er komt eindelijk een vervanger voor de Niva.

Er was al eens eerder een auto gebouwd die de Niva moest vervangen, maar dat is er niet van gekomen. In plaats daarvan is werd deze auto als Chevrolet Niva naast de oer-Niva geleverd. Later is deze auto ook door Lada zelf geleverd, maar nog altijd naast de oude Niva, die was omgedoopt tot 4×4. Er is dus het nodige gerommeld met typeaanduidingen, maar feit is dat de Niva onafgebroken in productie is geweest.

Nu staat er toch echt een compleet nieuwe Lada Niva op de planning. Het model moet in 2024 geïntroduceerd worden. De oude moet het dus nog even vier jaar vol houden. De meeste fabrikanten vinden het na vier jaar de hoogste tijd voor een facelift, maar bij Lada kijken ze daar duidelijk anders tegenaan. Tegen die tijd zal de Niva 47 jaar (!) in productie zijn.

Via een teaser krijgen we alvast te zien wat we qua design kunnen verwachten. De auto lijkt een stuk hoekiger te worden, maar is nog steeds goed te herkennen als Lada Niva. De nieuwe Niva zal er in twee formaten komen: compact en medium. Dit zou dus kunnen beteken dat er naast een driedeurs ook (weer) een vijfdeurs versie komt.

Het CMF-B-platform van Renault-Nissan zal als basis dienen voor het model. Lada zal ook nauwer samen gaan werken met Dacia. Dat laatste is een logische zet, aangezien het allebei budget-merken zijn onder de Renault-paraplu. Naast de nieuwe Niva heeft Lada de komende vijf jaar nog drie andere nieuwe modellen in de pijplijn zitten. En dan bedoelen we dus echt nieuwe modellen.