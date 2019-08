Dit kosten de nieuwe Audi S4 en S5 TDI

De Nederlandse prijzen zijn bekend.

Maximale dieselpret met genoeg koppel om de aarde een stukje te verschuiven kan met de nieuwe S4 en S5 TDI. De 3.0 V6 TDI motoren leveren 347 pk en 700 Nm koppel in de S4 TDI en S5 TDI. Perfect zijn ze zeer zeker niet, de geraffineerde mening van @wouter lees en zie je in onze rijtest met de nieuwe S4 TDI.

Van de gefacelifte Audi waren vooralsnog enkel de prijzen van de reguliere A4 bekend. Wat de S4 moest gaan kosten was nog niet duidelijk. Daar is nu een antwoord op gekomen. Audi’s keuze voor een dieselmotor is fijn voor de autobahn-blazer, maar de Nederlandse koper krijgt een klap in het gezicht van datgene dat de belastingdienst heet.

Pak er maar vast een doos tissues bij, want het begint met 96.180 euro voor de S4 TDI Limousine. De S4 TDI Avant is er vanaf 98.480 euro. Voor de S5 TDI Sportback begint het bij 97.870 euro. De S5 TDI Coupé is iets duurder met een prijskaartje van 98.270 euro. In alle gevallen zal de totaalprijs boven de 100.000 euro uitkomen als je een beetje gaat spelen met de configurator. En dat is toch wel een serieuze smak geld voor een vlotte diesel sedan, station of coupé.

De eerste exemplaren van de S4 en S5 TDI arriveren medio oktober in ons land.