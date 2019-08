Nederlandse prijs Audi Q5 met stekker is bekend

Een Q5 gedeeltelijk elektrisch rijden, wat kost dat?

Naast de Audi S4 TDI en S5 TDI zijn ook de prijzen van de Q5 plug-in hybride bekendgemaakt. Het gaat hier om de Q5 50 TFSI-e en de Q5 55 TFSI-e. Door het lagere verbruik is de stekker-Audi aantrekkelijker geprijsd in vergelijking met de reguliere Q5. En dan kun je nog gedeeltelijk elektrisch rijden ook.

De Q5 50 TFSI-e quattro gaat 65.750 euro kosten. Daarmee is deze variant ook meteen de goedkoopste Q5. De plug-in hybride neemt deze taak over van de 40 TDI quattro, die met 69.590 euro voorheen de goedkoopste Q5 was. De Q5 50 TFSI-e levert 299 pk en 450 Nm uit een tweeliter TFSI, gekoppeld aan een elektromotor. Je kunt er ongeveer 40 kilometer volledig elektrisch mee rijden.

De Q5 55 TFSI-e heeft dezelfde constructie, maar is goed voor 367 pk en 500 Nm koppel. Deze plug-in hybride heeft een actieradius van meer dan 40 kilometer. De Q5 55 TFSI-e is er vanaf 77.950 euro. Grappig detail is dat deze variant meer pk heeft dan de SQ5 TDI (347 pk) en een klap goedkoper is. Laatstgenoemde heeft een zescilinder diesel en dat maakt het topmodel ook meteen stuk duurder. De SUV kost namelijk 105.720 eurie. Daarnaast heeft het S-model een Tiptronic automaat met acht versnellingen, terwijl de Q5 55 TFSI-e het moet doen met een S tronic 7-bak.