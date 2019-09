Volkswagen e-up! heeft prijs, dit keer wél interessant?

Toch wel een beetje de OG van de elektrische autowereld, toch is hij nu pas interessant. Tenminste, als de prijs goed is.

De Volkswagen e-up!, op de redactie bekend als de ‘Eup‘, was er als de kippen bij toen elektrisch rijden een ding werd. Echter, alles aan de auto liet blijken dat de wereld nog niet klaar was voor elektrisch rijden in dit soort auto’s. Toen de e-up! samen met de e-Golf in productie ging, had het ding een kleine accu aan boord, waarmee 160 km (op NEDC-basis nota bene!) eigenlijk al een utopie was. Een rijbereik van minder dan 100 km als je er niet zuinig op bent, was niet ondenkbaar. Als zoiets nou voor 10 ruggen op je oprit staat, dan is het voor stadsgebruik een leuk autootje voor erbij, zoals de huidige benzine-Up! eigenlijk is. Het ding kostte echter ruim 25.000 euro. Voor een elektrische auto weinig, maar gezien de specs was het vrij duur. Voor een up! is het zelfs schreeuwend duur.

Dat was 2013. Ondertussen is elk merk veel verder met hun elektrische aandrijflijnen. Dat betekent lagere of dezelfde prijzen maar dan wel met veel meer prestaties. Zo ook de nieuwe e-up!, die nu een rijbereik van 260 kan realiseren op WLTP-basis (dichter bij de praktijk dan NEDC). Kijk, dan heb je het ergens over.

En er is meer goed nieuws: de auto kan snelladen en is daarmee voor 80 procent gevuld binnen een uur. En wat kost het? 23.475 euro. Opnieuw: kijk, nu gaat het ergens over. Zeker in de lease zal de e-up! een leuke optie zijn voor mensen die de auto vooral in de stad gebruiken. Daar is de actieradius groot zat. Ook als zakelijke leaseauto zal de e-up! goed scoren, mede te danken aan een bijtellingsbedrag van 56 euro. De auto valt helaas wel net buiten de vier procent-bijtellingsboot, maar komt op acht procent terecht.

De e-up! is per direct te bestellen, dan staat hij begin 2020 onder de carport. Je hebt de keuze uit de standaard en de Style. Die laatste is 25.320 euro, daarmee krijg je het op de foto’s getoonde kekke gele lakkleurtje, grotere velgen en iets meer opties. Het verschil met de reguliere Up! is echter vrij groot: die staat al voor 12.145 euro klaar om te gaan. Net iets meer dan de helft, dus voor de echte prijspakkers is dat je beste optie.