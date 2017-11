Dit zijn de toekomstplannen van Opel onder PSA

De strategische plannen voor de toekomst zijn bekendgemaakt.

Vandaag heeft Michael Lohscheller, CEO van Opel, laten weten wat we de komende jaren van het merk mogen gaan verwachten. Opel valt sinds deze zomer onder de PSA Group en daar horen nieuwe toekomstplannen bij. Opel omschrijft het strategische plan als ‘PACE!’.

Het belangrijkste nieuws is dat Opel/Vauxhall tegen 2024 alleen nog maar geëlektrificeerde auto’s op de markt gaat brengen. Dit zullen volledige elektrische auto’s zijn, of (plug-in) hybrides. Herkenbaar, Jaguar kwam onlangs met eenzelfde plan, maar die beginnen reeds in 2020. Volvo pakt het nog radicaler aan, die noemen 2019 als jaar waarin men alleen nog maar geëlektrificeerde auto’s op de markt zal brengen.

Terug naar Opel, in 2020 verwacht het merk vier elektrische modellen in de line-up te hebben. Onder andere de Grandland X PHEV en de nieuwe Corsa als volledige elektrische auto maken onderdeel uit van dit plan. Tegen 2022 wil Opel op 20 nieuwe exportmarkten opereren.

De switch naar het modellenplatform van de PSA Groep zal sneller gaan dan verwacht. In 2020 verwacht het merk negen modellen in het gamma te hebben. De transitie naar auto’s op het PSA-platform zal in stapjes verlopen. Vanaf 2024 staat elke nieuwe Opel op een platform van PSA. Het aantal platformen van Opel-personenauto’s gaat van negen naar twee en van 10 aandrijflijnen naar vier. Volgend jaar komt er een nieuwe Combo en in 2019 de nieuwe Corsa. Deze nieuwe plannen moet Opel weer winstgevend maken. De autobouwer hoopt op een winstmarge van twee procent in 2020.