Dit kunnen we verwachten van de nieuwe Range Rover

Huh? Staat de opvolger nu al in de steigers?

Er zijn zo van die auto’s die uitstekend bestand zijn tegen veroudering. Waar sommige auto’s er na een paar jaar gedateerd uit kunnen zien, zijn er ook auto’s die juist lang ‘vers’ blijven. Dat geldt voor veel Volvo’s bijvoorbeeld. De Range Rover past precies in dat rijtje.

Je zou het niet direct zeggen, maar de huidige Range Rover begint al een oudgediende in klasse te worden. De auto kwam in 2012 op de markt. Nu is zeven jaar niet bizar lang voor een Range Rover. Sterker nog, de Range Rover ‘P38’ (tweede generatie) was het kortst in productie: 8 jaar. De vorige generatie (L322) stond 10 jaar lang in de showrooms.

Ondanks de relatieve jeugdigheid van huidige Range Rover is JLR druk bezig met de opvolger, dat meldt het Britse Car Magazine. Jaguar Land Rover is bezig met een compleet nieuw model. Dat mag op zich ook wel, want het concurrentieveld is ingrijpend veranderd sinds de introductie van de ‘L405’-Range Rover. Denk aan de komst van de Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Aston-Martin DBX, BMW X7 en een compleet nieuwe Mercedes-Benz GLS waarvan zelfs een Maybach-versie op stapel staat.

De Range Rover wordt ontwikkeld op het nieuwe MLA-platform. Mocht je dat platform nog niet kennen, dat is niet zo vreemd, want deze wordt (nog) niet gebruikt. De eerste auto op dit platform zal de nieuwe Jaguar XJ worden. Het MLA-platform wordt gekscherend een ‘skateboard’ genoemd, gezien de vorm en de vier wielen. Het knappe is dat het platform ontwikkeld is voor elektrische motoren, verbrandingsmotoren of een combinatie van die twee.

Naar verluidt staat er dan ook een zeer gevarieerd motorengamma gepland voor de Range Rover. Denk aan diesels, een zes-in-lijn benzinemotor, een V8 op benzine, een plug-in hybride en een volledig elektrische variant. De gewone diesels en benzinemotoren zullen een vorm van elektrificatie krijgen, denk aan 48V ondersteuning. De elektrische aandrijflijn wordt ontwikkeld in samenwerking met BMW en krijgt een accupakket van 90 kWh en heeft een actieradius van 450 km. Qua uiterlijke kenmerken is Land Rover vrij duidelijk. De auto zal niet zoals de Jaguar I-Pace gedicteerd gaan worden door de techniek. Die gekke, platte en korte neus van de I-Pace blijft de Range Rover dus bespaard. Het moet een Range Rover blijven. Verwacht een evolutie van de huidige Range Rover, met wat subtiel lijnenspel van de beeldschone Range Rover Velar.

Van onder naar boven:

Range Rover Classic 4.2 Autobiography ’93

Range Rover Holland & Holland (P38A) ’00

Range Rover Westminster (L322) ’12

Range Rover Autobiography (L405) ’19