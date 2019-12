Zelfs de Amerikanen gaan over op de driecilinder!

Het moet niet gekker worden.

De transitie naar alternatieve aandrijflijnen is in volle gang. Het ene merk is verder dan het andere, maar in principe zijn alle merken natuurlijk wel aan het kijken hoe zij hun producten aan de man gaan brengen in de toekomst.

De emissie-eisen worden strenger en de publieke opinie is natuurlijk ook aan verandering onderhevig. Nu duurt het wel even voordat een fabrikant een compleet modelgamma gemoderniseerd heeft. Niet alleen is het heel erg duur om een elektrische auto te ontwikkelen, er is geen garantie op commercieel succes. Het is nog echt een beginfase: 3 procent van de auto’s heeft een stekker en daar en een derde van is geheel elektrisch (bron: CBS). Nu zullen die cijfers iets hoger uitvallen dankzij financiële prikkels waardoor men de Tesla Model 3 ineens gaaf vindt, maar het feit blijft dat meer dan 9 van de 10 auto’s in Nederland gewoon een verbrandingsmotor heeft. Een tussenoplossing is downsizing, waardoor auto’s (op papier althans) iets schoner zijn. Nu zie je dit type’s overal in Nederland, maar in de VS doen ze er minder aan.



Tot nu dan, althans. GM heeft namelijk een nieuwe motorisering aangekondigd voor de Encore GX en de Trailblazer (die sinds de vorige generatie behoorlijk gekrompen is). De eerste is een compacte crossover van Buick en de tweede is Chevrolet-derivaat van dezelfde auto. De Buick Encore kennen ze al in de VS, dat is een kleine CUV die wij kennen als Opel Mokka. De Encore GX is een maatje groter. Maar ondanks de extra centimeters, moet de Encore GX één cilinder ten opzichte van de kleine Encore ontberen. Jazeker de auto zal enkel leverbaar zijn met driecilinders: een 1.2 turbo (met 137 pk) en een 1.3 turbo (met 155 pk).

Ondanks dat General Motors wel meer modellen heeft met een driecilinder motor, is het de eerste keer in hele lange tijd dat de driecilinder terugkeert in de VS bij GM. De laatste was de Geo Metro uit 2000. De driecilinder is sowieso een bijzonder zeldzame motor in de Verenigde Staten. Op een Smart en BMW i8 na, kom je dat motortype eigenlijk niet tegen bij auto’s in het land van Uncle Sam. Maar nu kunnen ook de Yanks terecht bij The General voor zo’n lekker raspende Joris Driepinter in hun SUV.