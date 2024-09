Dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 2)

We hebben wederom een greep gedaan uit de gave auto’s die jullie op vakantie tegenkwamen.

Begin vorige maand keken we al naar een aantal dikke vakantiespots, maar inmiddels zijn er weer een hoop nieuwe vakantiespots gedeeld op Autoblog Spots. Het is daarom hoog tijd voor een deel 2. Heb je zelf ook nog vakantiekiekjes te uploaden? Niet getreurd, er komt ook nog een deel 3.

Daarna zullen we ook de winnaar van de vakantiespots winactie bekendmaken. Als je het gemist had: we verloten een BMW Powerslide Training onder de uploaders. Je kunt nog tot en met zaterdag meedoen door je vakantiespots te uploaden en in de beschrijving #vakantiespot2024 te vermelden. Tot zover de huishoudelijke mededelingen, dan gaan we nu door naar de spots.

In het eerste artikel met vakantiespots passeerde er ook al een Carrera GT de revue, maar @europeancarshotsinsta wist deze spot te overtreffen. In Monaco kwam hij namelijk niemand minder dan Lando Norris tegen, in zijn donkergroene Carrera GT. Dat zijn de betere vakantiespots.

Op vakantie kun je soms – als je geluk hebt – ook een auto tegenkomen die in Nederland nog helemaal niet rondrijdt. Zo kwam @ontploffer de gloednieuwe BMW M5 tegen in Oostenrijk.

@schaap was deze zomer te vinden in de VS en kwam daar deze bijzondere Cayman GT4 tegen, met een Pink Pig-livery. Mocht je benieuwd zijn wat de afkorting op het kenteken betekent: dit staat voor ‘What Do You Do For A Living?’. Dat is de vraag die YouTuber Daniel Mac – de eigenaar van deze auto – stelt aan supercareigenaren. En daar heeft hij kennelijk genoeg mee verdiend om zelf een dikke Porsche te kopen.

@hennyhuisman (ja, die leest ook Autoblog) was in Oostenrijk en stuitte daar op een bloedmooie klassieke raceauto: een heuse Aston Martin DBR2. Daar zijn er slechts twee van gebouwd, dus we vermoeden dat het een replica is. Maar dat maakt ‘m niet minder fraai.

Over replica’s gesproken: deze Speedster is sowieso een replica. Toch is deze spot het uitlichten waard, alleen al vanwege de locatie. @b088y kwam deze auto tegen in Thailand (waar er wel meer dingen nep zijn). Hij mocht zelfs een rondje meerijden met de manager van het hotel, waar de auto eigendom van was.

In Monaco kijk je nergens van op, maar toch is een Rambo Lambo zelfs daar een bijzondere verschijning. Dit is nu echt een auto die je nooit tegenkomt. Daarmee heeft @spotcrewda dus een hele leuke vakantiespot te pakken.

@ecnerualcars bracht tijdens zijn vakantie een bezoekje aan het Porsche Museum, maar daar heeft hij meer gezien dan alleen Porsches. De parkeergarage bleek een museum op zich te zijn. Daar stond bijvoorbeeld deze BMW Z1 in een bijzondere blauwe kleur.

Een Porsche 550 Spyder, dat moet wel een replica zijn? Je zou denken van wel, maar de eigenaar beweerde tegenover @ferryimportant dat het géén replica is. Als het inderdaad om een van de 90 échte 550 Spyders gaat, kijken we naar een auto die miljoenen waard is.

Als je een Bugatti tegenkomt is dat meestal een Chiron, de Veyron zie je niet vaak meer (voor zover je die vroeger wel zag). @martvvliet kwam er eentje tegen in een prachtige setting, bij het Comomeer. Dit is ook niet zomaar een Veyron, maar een Grand Sport Vitesse. Als bonus staat er ook nog een McLaren 765TL achter.

Dit was deel 2, vergeet niet om zelf je vakantiespots te uploaden als je die nog hebt!